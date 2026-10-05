Gonzalo Ramos, kendisini "futbolun en iyi santraforu" olarak nitelendiren bir paylaşımı yeniden paylaşmasının ardından Portekiz Milli Takımı içinde tartışma başlattı. Bu, Cristiano Ronaldo'nun tartışmalara yol açan şekilde milli takım kampından ayrılmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Olay, Portekiz'in Norveç'i 2-1 yenmesinin ardından yaşandı. Ramos bu maçta, son üç karşılaşmada Ronaldo'nun yerine ilk 11'de forma giyme fırsatı bulmasının ardından formunu sürdürerek 3 gol kaydetti ve bir gole de asist yaptı.

Ramos, "Instagram" hesabı üzerinden Portekiz formasıyla oynadığı maçlardan fotoğraflar paylaştı. Ayrıca spor yorumcusu Luis Freitas Lobo'nun, eski Paris Saint-Germain golcüsünün Portekiz futbolunun "en iyi santraforu" olduğunu ve potansiyelinin Ronaldo'yla ilişkilendirilen markanın şöhretinin çok ötesine geçtiğini belirten mesajını da yeniden paylaştı.

Ramos, paylaşımı "En iyi oyuncu statüsü" ifadesiyle yeniden paylaşmakla yetindi; ancak birkaç saat sonra bunu sildi. Bu arada, paylaşımı eski milli takım kaptanına yönelik dolaylı bir mesaj olarak değerlendiren bazı Ronaldo taraftarlarından eleştiriler geldi.

Ramos, Portekiz Milli Takımı'na ilk kez 2022 yılında çağrılmış ve o zamandan bu yana 14 gol kaydettiği 31 milli maça çıkmıştı. Ancak uluslararası kariyerinin büyük bölümünde santrafor sıralamasında Ronaldo'nun gerisinde kalmış, yakın zamanda ise kendini kanıtlamak için art arda fırsat elde etmişti.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Ramos'un gelişimini övdü ve onun yeteneklerini Benfica'daki ilk günlerinden beri bildiğini, son maçlardaki gol atma ve asist yapma performansının ulaştığı büyük gelişimi yansıttığını vurguladı.

Jesus, Ramos'un "hızla gelişiyor ve ilerlemeye devam edecek" olduğunu söyleyerek, mevcut seviyesinin teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki yeni takımı Milan için önemli bir katkı anlamına geldiğini belirtti.