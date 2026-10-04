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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Ramos durdurulamıyor, Portekiz'le bir gol daha: 4 maçta 3 gol

AC Milan

Porto’nun evi Do Dragao Stadyumu’nda Gonçalo Ramos’lu Portekiz, Haaland’lı Norveç’i ağırladı. Çok iyi donanımlı iki takım arasındaki maçta taraflar 90 dakika boyunca kıyasıya mücadele etti. Konuk ekip, Ajer’in attığı müthiş golle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi; sadece 5 dakika sonra yine Cancelo harika bir gole imza atarak skora dengeyi getirdi.


Maçın son dakikalarında, oldukça dengeli geçen ikinci yarının ardından Milan’ın forveti Gonçalo Ramos, 2 gol ve 1 asistin ardından Joao Felix’in asistinde 2-1’lik golü attı; bu gol Portekiz’in 4 maçta 12 puanla tam puana ulaşmasını sağladı. Ramos’un karnesi dört maçta üç gol oldu, şimdi Milano’ya dönecek.

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