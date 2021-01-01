Ramazan Civelek Kayserispor'da

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım genç sağ bek Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Hes Kablo , Fatih Karagümrük formasıyla yaptığı çıkışla dikkat çeken Ramazan Civelek ile 2,5 senelik sözleşme imzaladı.

altyapısında ofansif bir hücum oyuncusu olarak yetişen 24 yaşındaki oyuncu, Fatih Karagümrük'te sağ bek olarak görev yapmış ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Karagümrük'ün bu sezon yaptığı transferler sonrasında forma şansı azalan Ramazan, bu sezon 16 maçta 871 dakika şans bulmuştu.