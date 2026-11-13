Fransız kulübü Lens, yeni teknik direktörünün kimliğini belirledi. Kulüp, Didier Digard'ın iki yıllık sözleşmeyle A takımın teknik kadrosunun başına getirildiğini açıkladı.

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Digard'ın göreve getirilmesi, kısa süren ve 9 maçı geçmeyen tecrübesinin ardından görevinden ayrılan Yannick Cahuzac'ın yerine geldi; bu dönemde hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alınmış ve teknik ekip üzerindeki baskılar artmıştı.

Cahuzac'ın yerine, kulüp yönetimi Digard konusunda karar kılmadan önce aralarında Faslı Walid Regragui ve Fransız Pierre Sage'ın da bulunduğu birçok isim gündeme gelmişti.

“Foot Mercato” sitesi, resmi açıklamadan önceki saatlerde Regragui'nin görevi üstlenmek için güçlü bir aday olduğunu, ancak Digard'ın rekabeti lehine çevirmeyi başardığını ve iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere Lens yönetimiyle anlaşmaya vardığını aktardı.

Kulüp, teknik yönetim düzeyinde tekrarlayan karışıklıklara sahne olan bir sezon başlangıcının ardından bu değişikliğin takıma yeniden sükûneti getirmesine katkı sağlamasını umuyor.

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Cahuzac, görevi Dino Toppmöller'in yerine devralmıştı, ancak tecrübesi uzun sürmedi; takım onun yönetiminde yalnızca 9 maç oynadı, ardından yönetim sonuçlardaki düşüş nedeniyle onu görevden alma kararı aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9-1'lik ağır mağlubiyet, teknik direktör üzerindeki baskıları artırmış ve kulübün takımı yeniden doğru yola sokacak bir alternatif arayışına girmesini hızlandırmıştı.

Lens, resmi açıklamasında, Digard'ın tercih edilmesinin kulüp başkanı Joseph Oughourlian'ın yürüttüğü ve bir dizi adayla yapılan görüşme ve müzakereleri kapsayan istişarelerin ardından geldiğini belirtti.

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Kulüp, bu sürecin, sunulan dosyaların değerlendirilmesi ve yönetim içinde mevcut seçeneklerin tartışılmasının ardından Fransız teknik direktör üzerinde net bir mutabakatla sonuçlandığına işaret etti.

Kulüp ayrıca, ana kararlarının dış anlatılardan ve yorumlardan uzak bir şekilde dahili olarak alındığını vurgulamaya özen gösterdi ve Digard'ın göreve getirilmesinin Lens içindeki tutum birliğini ve kulübün değerlerine bağlılığını yansıttığını ifade etti.

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Yönetimin bu açıklamayla, yeni teknik direktörün seçiminin perde arkasına dair her türlü spekülasyona son vermek istediği anlaşılıyor.

40 yaşındaki Digard, teknik ekiplere yardımcı antrenör olarak yönelmeden önce orta saha mevkiinde oynamıştı.

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2023 yılında Nice ile yaşadığı tecrübe sırasında, takımı UEFA Konferans Ligi çeyrek finaline taşıyarak dikkat çekti; ardından 2024 yazında teknik direktörlük görevini üstlenmek için Le Havre'a geçti.

Fransız teknik direktör, tecrübesinin ilk iki sezonunda Le Havre'ı birinci lig kulüpleri arasında tutmayı başardı, ancak takımın içinde bulunulan 2026-2027 sezonundaki kötü başlangıcını engelleyemedi; zira ilk 9 maçta hiçbir galibiyet almadan yalnızca iki puan toplayabildi.

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31 Ekim'de Paris Saint-Germain karşısında alınan 1-5'lik mağlubiyet, takımla olan serüveninin sonu oldu; böylece birkaç hafta sonra dengesini yeniden kurma ve sonuçlarını iyileştirme yönünde yeni bir girişimle, Lens kapısından Fransa Ligi'ne geri döndü.