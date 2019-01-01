Rakitic: Oynarsam takımda kalmak isterim

Barcelona’nın Hırvat oyuncusu Ivan Rakitic yeterince forma şansı bulduğu takdirde takımda kalmak istediğini söyledi.

maçıyla birlikte bu sezon ikinci kez ilk 11’de maça çıkan Ivan Rakitic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marca’nın haberine göre ’daki geleceği sorulan 31 yaşındaki yıldız, “Oynamak istiyorum. Eğer oynayabilirsem, benim için Barcelona’dan daha güzel bir yer yok. Her günümün keyfini çıkarmak istiyorum. Burada olursa, daha iyi olur” dedi.

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Barcelona’ya verebilecek çok şeyi olduğunu söyleyen Rakitic, “Takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Şans bulursam elimden geleni yapmak istiyorum” diye konuştu.

2014 yazında ’dan Barcelona’ya transfer olan Rakitic geride kalan yıllarda bu formayla dört ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

La Liga’da averajla ’in önünde zirvede yer alan Barcelona, dün gece deplasmanda Atletico Madrid’i ’nin 86. dakikada attığı tek golle devirdi.