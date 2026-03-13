Rakitic: "Modric, Milan'da bir yıl daha kalabilir; Real Madrid'de kalmamış olmasına şaşırıyorum"

Luka Modric de bugün, Milano'da düzenlenen ve birçok eski futbol şampiyonunu ve daha fazlasını bir araya getiren 2026 World Legends Padel Tour Milano Open'ın açılış gününe katıldı. Bunlar arasında, Rossoneri orta saha oyuncusunun yakın dostu ve eski milli takım arkadaşı Ivan Rakitic de vardı; Rakitic, orada bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte açıklamaları:





Modric'i nasıl buldun?





"Arkamızda uzun yıllara dayanan bir dostluk var ve onu ilk günkü gibi görüyorum: O inanılmaz bir insan ve oyuncu, benim için bir ağabey gibi. Onu uzun zaman sonra görmek beni çok mutlu etti. Size Luka'nın keyfini çıkarmanızı tavsiye ederim: Yaptıkları ve bu genç oyuncuların bulunduğu takıma nasıl uyum sağladığı inanılmaz."





Serie A'da bu tür bir etki bekliyor muydun?





"Her zaman ona bağlı. Bu bir sürpriz olamaz çünkü o hala dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Beni şaşırtan şey, Real Madrid'de devam etmemiş olması. Bunu bir taraftar olarak söylüyorum: İtalya'ya geldiği için mutluyum, çünkü her zaman kariyerinden gurur duyduğunu ama Serie A'da en az bir yıl oynamak istediğini söylemişti. O yüzden onu izlemenizi tavsiye ederim: İspanya'da onu çok özlüyoruz."





Bir yıl daha burada kalabilir mi?





"Onu İtalya'ya getiren sportif direktörü tebrik etmeliyim ve umarım Luka'yı burada tutmayı başarabilir: bence çok eğleniyor ve bu belli oluyor, çünkü aksi takdirde şu anda yaptığı gibi oynamazdı."





Derbi galibiyetinden sonra Milan şampiyon olabilir mi?





"Tabii ki zor bir durum. Bence Inter çok önemli bir sezon geçiriyor. Milan, kendine ve Luka'ya güvenerek yoluna devam etmeli: Eğer bir fırsat çıkarsa, Milan bunu değerlendirecektir."







