Rakitic: Messi açık ara dünyanın bir numarası

Ivan Rakitic, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı ve onun futbol dünyasının "bir numarası" olduğunu söyledi.

Ivan Rakitic'e göre, futbolun zirvesinde bulunuyor. Hırvat yıldız, Messi ile 'da uzun yıllar birlikte forma giymenin kendisi adına bir "rüya" olduğunu söyledi.

"Messi başka bir seviyede"

Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılan ve eski kulübü 'ya dönen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, FIFA.com'a Messi ve Barcelona hakkında konuştu. Rakitic, "Messi komple bir futbol oyuncusu. Kim olduğunuz fark etmiyor. Onu izlerken zevk almanız önemli. Diğer büyük futbolculara çok büyük saygı duyuyorum. Ancak Messi kesinlikle başka bir seviyede." dedi.

"Onunla birlikte oynamak rüya gibiydi"

Altı sezonluk Barcelona macerası boyunca 300'ün üzerinde maça çıkan Hırvat yıldız sözlerine devam etti: "Barcelona'da oynadığım zamanlardan çok fazla keyif aldım. Bunun öncelikli nedeni ise Messi'ydi. Ona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun yanında oynamak rüyada olmak gibiydi."

Haberin devamı aşağıda

Barcelona ile çıktığı 311 maçta 35 gol ve 42 asistlik bir katkı gösteren Ivan Rakitic, 4 ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha fazla takım

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu