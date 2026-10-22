Rakamlarla: Zalzouli, seçkin bir listenin zirvesinde

İspanyol ekibi Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli, geçtiğimiz çarşamba akşamı La Cartuja Stadı'nda Hollanda ekibi Feyenoord'u (1-0) mağlup eden takımında yer almasının ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında en çok şut çeken oyuncular listesinin zirvesini paylaştı.

Ezzalzouli, Feyenoord karşısında 8 şut çekerek, Azerbaycan ekibi Qarabağ ile karşılaşan Borussia Dortmund forveti Gineli Serhou Guirassy ile eşitliği paylaştı.

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"Squawka" ağının yayımladığı istatistiğe göre Ezzalzouli, Guirassy ile eşit olarak birinci sırada yer aldı ve her biri 7 şut çeken Aston Villa oyuncusu Arjantinli Emiliano Buendia ile Napoli'nin yıldızı İskoç Scott McTominay'in önüne geçti.

Listede ayrıca 6 şutla Sporting Lizbon oyuncusu Luis Suarez yer alırken, Donyell Malen, Fabian Ruiz, Alexis Mac Allister ve Rayan Cherki'nin her biri 5 şut çekti; Florian Wirtz ise 4 şutla onuncu sırada yer aldı.

Guirassy ise Borussia Dortmund'un deplasmanda Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı (2-1) mağlup ettiği maçta iki gol kaydederek yarışmadaki parlak performansını sürdürdü. 2024-2025 sezonunun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Guirassy'nin kaydettiğinden daha fazla gol ikilisine ulaşan başka bir oyuncu olmadı; Gineli forvet bunu iki kez başardı.



