Barcelona, La Liga'nın 12. haftasının zirve maçında yarın pazar günü Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olacak.

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın Madrid ekibinin stadında 6 maç oynadığını, bu maçlarda 1 yenilgiye karşılık 5 galibiyet aldığını, 2 gol attığını ve 1 asist yaptığını aktardı.

Lamine Yamal, Metropolitano Stadı'ndaki ilk La Liga dakikalarını 2023-2024 sezonunun 29. haftasında yaşadı.

Genç kanat oyuncusu, 61. dakikada Raphinha'nın yerine oyuna girdi ve Katalan ekibi karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazanmayı başardı.

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İkinci maç ise 2024-2025 sezonu La Liga'nın 28. haftasındaydı. Bu maçta parlayan Yamal, 2-0 geriye düştükten sonra skoru 4-2'ye çeviren Barcelona'nın muhteşem geri dönüşünün en önemli yıldızlarından biri oldu.

Yamal, teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin üçüncü golünü (90+3). dakikada atarak Katalan ekibine 3-2'lik üstünlüğü getirdi ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı.

Üçüncü karşılaşma ise 2024-2025 sezonu İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan ilk maç 4-4 beraberlikle sona ermişti.

Metropolitano Stadı'nda ise 87 dakika sahada kalan Yamal, 26. dakikada 1-0'lık üstünlük golünü atan Ferran Torres'e asist yaptı ve Barcelona turnuva finaline yükselme biletini kaptı.

Dördüncü karşılaşma, Yamal'ın Metropolitano Stadı'nda aldığı tek yenilgiydi ve geçen sezon İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında 4-0'lık skorla geldi.

Metropolitano Stadı'ndaki sondan bir önceki maçında Lamine Yamal, geçen sezonun 30. haftasında La Liga'da üç puanı toplamaya geri döndü; Barcelona zorlu bir maçın ardından 2-1'lik galibiyet aldı.

Genç kanat oyuncusunun Atletico Madrid'e karşı onun kendi stadında oynadığı son karşılaşma ise 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaydı ve turnuvadan elenen Katalan ekibi için acı bir tatla sona erdi.

Yamal erken bir gol atarak Barcelona taraftarlarına geri dönüş umudu verdi, ancak maç Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi; bu skor, Barcelona'da ilk maçta alınan 2-0'lık yenilgiyi telafi etmeye yeterli olmadı.

Yamal, bir sonraki karşılaşmaya Metropolitano Stadı'nda %83,33'lük bir galibiyet oranıyla geliyor; bu da La Liga'nın 12. haftasında zirve için oynanacak merakla beklenen mücadele öncesinde gerçekleşiyor.