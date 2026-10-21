Rakamlarla: Real Madrid'in hücum serisi Leipzig'i korkutuyor

Real Madrid, Alman takımlarına karşı güçlü bir gol geçmişiyle çıkıyor ve bu durum, bu akşam çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig karşılaşması öncesinde kendisine avantaj sağlıyor.

Kraliyet ekibi, İspanya La Liga'da Barcelona'ya karşı oynayacağı beklenen El Clasico maçından günler önce, lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında Leipzig'i "Santiago Bernabeu" stadında ağırlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sitesinin istatistiklerine göre Real Madrid, Alman takımlarına karşı kendi sahasında oynadığı son 26 Avrupa maçının her birinde gol attı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde kendi stadında oynadığı son 44 maçta da fileleri havalandırdı.

Kylian Mbappe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 maçında gol kaydetti; ayrıca iki takımın Ekim 2021'de grup aşamasındaki karşılaşmasında Paris Saint-Germain forması altında Leipzig'in filelerini havalandırmıştı.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Vinicius Junior da Real Madrid forması altında Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'in kalesine iki gol attı; ilkini Ekim 2022'de deplasmanda 3-2 kaybedilen maçta, ikincisini ise Mart 2024'te Santiago Bernabeu'daki 1-1 berabere biten maçta kaydetti.

İki takım arasındaki doğrudan karşılaşmalara gelince, Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez karşı karşıya geldiler.

2022-2023 sezonunun grup aşamasında Real Madrid kendi sahasında 2-0 kazandı, ardından Almanya'da Leipzig'e 3-2 mağlup oldu.

2023-2024 sezonunun son 16 turunda Kraliyet kulübü Leipzig'de 1-0 galip geldi, ardından iki takım Madrid'de 1-1 berabere kaldı.







