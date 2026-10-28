Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, Magdeburg karşısında Almanya Kupası'nda sergilediği parlak performansın ardından, takım arkadaşı Harry Kane'i geride bırakarak Bavyera ekibiyle dikkat çeken bir listenin zirvesine yerleşti.

Olise iki gol atıp bir asist yaparak, bugün çarşamba akşamı "Allianz Arena" sahasında yerel turnuvanın ikinci turu kapsamında oynanan maçta Bavyera ekibinin Magdeburg'u 6-1 ezmesine öncülük etti.

Olise, maçın başlamasından 10 dakika sonra Faslı İsmail Saibari'nin ortasını değerlendirerek ilk golü kaydetti.

Ayrıca 50. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, Bayern Münih'in de maçtaki dördüncü golünü attı.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Olise bu sezonun başından bu yana tüm kulvarlarda Bayern Münih ile 12. golüne ulaşarak, önceki gün pazartesi Altın Top'a layık görülen ve 10 gol kaydeden Kane'i geride bırakıp takımın gol kralı oldu.

Ayrıca Fransız yıldız, sezon başından bu yana tüm kulvarlarda Bundesliga'da forma giyen en golcü oyuncu konumuna geldi.

Olise iki gol atmakla yetinmedi, 21. dakikada Saibari'ye maçtaki ikinci golü hazırlayarak ona hediyenin karşılığını verdi.

Fransız yıldız, bu kritik pasla sezon başından bu yana büyük Avrupa liglerinde kulüpleri ve milli takımlarıyla gollere en çok katkı sağlayan oyuncular listesine girdi.

"Stats Foot"a göre Olise, 16 gol atıp 8 asist yaparak 24 gol katkısıyla, aynı şekilde 24 gol katkısı bulunan (16 gol ve 8 asist) Kane ile eşit olarak ikinci sırada yer aldı.

Bayern Münih ikilisinin önünde ise yalnızca 25 katkıyla (14 gol atıp 11 asist yaptı) Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal bulunuyor.