Rakamlarla: Mourinho döneminde Bernabeu aşılmaz bir kaleydi

Deneyimli Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ister ilk döneminde ister şu anki görev süresinde olsun, Santiago Bernabeu Stadı'nı Real Madrid için aşılmaz bir kaleye dönüştürmeyi başardı.

Mourinho, bu sezon kendi evinde oynadığı 6 maçta Kraliyet takımını 6 galibiyete taşıdı; bu performans Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün çarşamba akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda Alman ekibi Leipzig ile yapılacak karşılaşma öncesinde geldi.

Bu bağlamda İspanyol "AS" gazetesi, Real'in bu sezon kendi evinde oynadığı ilk altı maçta maç başına 3,17 gol ortalamasıyla 19 gol attığını vurguladı; bu, takımın eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde geçen sezonun aynı döneminde 11 gol attığı duruma kıyasla dikkat çekici bir hücum gelişimine işaret ediyor.

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Mourinho, Real ile Santiago Bernabeu Stadı'nda toplamda 95. maçına çıkmaya hazırlanıyor; İspanyol gazetesine göre, önceki 94 maçında 80 galibiyet alarak yüzde 85'lik bir kazanma oranı yakaladı.

Kraliyet takımı bugünkü maça, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 6 puanla dokuzuncu sırada girerken, Leipzig 3 puanla 23. sırada yer alıyor.

Leipzig karşılaşması, Real'in La Liga mücadeleleri kapsamında önümüzdeki pazar günü ezeli rakibi Barcelona'ya Spotify Camp Nou'da konuk olmasına birkaç gün kala geliyor; bu, yerel lig unvanı yarışında büyük önem taşıyan bir maç.



