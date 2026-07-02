Rakamlarla… İspanya’nın büyük turnuvalardaki zaferlerinin tılsımı

Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal, Perşembe akşamı Los Angeles’taki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası 32’li turunda İspanya’nın Avusturya’ya karşı aldığı 3-0’lık ezici galibiyete katkıda bulundu.

İspanya milli takımı, Yamal'ın ilk 11'de yer aldığı büyük turnuvalardaki kusursuz performansını sürdürdü. Oyuncu, milli takım kariyerine başladığından bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı dokuz maçın tamamında galibiyet elde etti.

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Ayrıca 18 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, Avusturya karşılaşmasında tarihi bir rekor kırdı.

Bu istatistiğin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana, Dünya Kupası’nda tek bir maçta rakip ceza sahası içinde 10 veya daha fazla kez topa dokunan (14 dokunuş) ve 10 veya daha fazla başarılı çalım (10) gerçekleştiren en genç oyuncu oldu.

Mikel Oyarzabal, 36. dakikada Avusturya kalesinde İspanya'nın ilk golünü attı; ardından 66. dakikada Pedro Porro skoru ikinci golle artırdı ve 89. dakikada Oyarzabal ikinci golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

La Roja, Cuma sabahı Arap Standart Saati'ne göre daha geç saatlerde karşılaşacak olan Portekiz ve Hırvatistan maçının galibi ile son 16 turunda karşılaşacak.



