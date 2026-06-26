Rakamlarla… Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir Fransız seli

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda hücumdaki parlak performansını sürdürdü ve bugün Cuma akşamı (GMT saatine göre) grup aşamasının üçüncü turunda Norveç karşısında ilk yarıda 3 gol atarak (3-1), kendi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırdı.

Fransa Milli Takımı, tarihinde ilk kez tek bir Dünya Kupası turnuvasında grup aşamasındaki üç maçının her birinde 3 gol atmayı başardı.

Fransa, ilk maçında Senegal’i 3-1 mağlup etmiş, ikinci turda ise Irak’ı 3-0 yenmişti.

Ayrıca okuyun

El-Hadari: Fas artık bir Avrupa takımı... 2022'deki başarısını tekrarlaması mümkün

Bu normal değil... 2026 Dünya Kupası topu kalecileri nasıl kandırıyor?

"Les Bleus", tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya 4 maçta 3 veya daha fazla gol atarak bir başka tarihi başarıya imza attı.

Ayrıca Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Paris Saint-Germain’in yıldızı Ousmane Dembélé (32. dakika), 19 Haziran 1954’te Avusturya’nın Çekoslovakya’ya karşı oynadığı maçta (24. dakikada) hat-trick yapan Erik Probst’un ardından, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en hızlı ikinci oyuncu oldu.



