Rakamlarla: Diomande, Roma karşısında Real Madrid'in mekiği

Yan Diomande, Real Madrid'in çarşamba akşamı İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Roma'yı 4-3 yendiği karşılaşmada, takımında en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla çalım atan ve en fazla top kesen oyuncu oldu.

Diomande 13 ikili mücadele kazandı, 6 çalım attı ve 4 top kesti; bu rakamlarda Real Madrid'den hiçbir oyuncu onu geçemedi. Ayrıca Kylian Mbappé'nin attığı ilk eşitlik golünde de asisti yaptı. Bilgiler istatistik ağı "Squawka" tarafından aktarıldı.

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Roma, 20. dakikada Matías Soulé'nin pasıyla Martin de Roon ile öne geçti; Mbappé ise 25. dakikada Diomande'nin pasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Donyell Malen, 51 ve 57. dakikalarda Roma adına iki gol kaydederek ev sahibi ekibi 3-1 öne geçirdi. Hakem, 68. dakikada Mbappé'nin golünü iptal etti.

Ancak Real Madrid, tamamı korner vuruşlarından gelen üç golle 8 dakika içinde skoru çevirdi. Carlos Espí 82. dakikada farkı bire indirdi, ardından Endrick 85. dakikada Arda Güler'in pasında kafa vuruşuyla eşitliği sağladı; Antonio Rüdiger ise 90. dakikada yine Güler'in kritik pasıyla galibiyet golünü attı.

Bu galibiyetle Real Madrid, ilk haftada Inter'i de 2-1 yenmesinin ardından ilk iki haftada puan kaybı yaşamadı.