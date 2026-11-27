Katalan gazetesi Sport, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde topa en çok sahip olan takımlar listesinin zirvesinde yer aldığına dikkat çekti. Gazeteye göre Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki ekip, oyunun bu alanındaki liderliğini geri aldı ve turnuvada 5 hafta geride kalırken %63'lük topa sahip olma oranına ulaştı.

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Katalan ekibi, turnuvada topa sahip olma oranı %60'ı aşan tek takım. En yakın takipçileri ise 4 yüzde puandan fazla farkla Maresca yönetimindeki Manchester City (%59) ve Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain (%58,2).

Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih ise City ile PSG'nin ardından, 7 puandan fazla farkla geliyor.

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Barcelona bu alanda en son 2022/2023 sezonunda zirvede yer almıştı.

O tarihten bu yana Pep Guardiola'nın Manchester City'si iki kez, Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i ise bir kez zirveye oturdu.

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Dikkat çekici olan, her ikisinin de geçmişte Barcelona'yı çalıştırmış olması ve Şampiyonlar Ligi'ni Katalonya dışında da kazanmayı başarması.

İleri savunma hattı ve yenilen goller üzerine tartışmalar sürerken, tartışmaya yer bırakmayan rakamlar da var: Hansi Flick, Barcelona'yı topa sahip olmada yeniden zirveye taşıdı. Bu, Katalan taraftarların bu modern zaferler döneminde talep ettiği bir unsur. Bu değerlendirme Sport gazetesine ait.

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Topa sahip olma, isabet ve gol yeteneğinin bir araya gelmesi, maçları kontrol etmeye çalışan bir takım portresi çiziyor. Bu da Barça'nın tarihsel ayırt edici özelliklerinden biri.

Gazete şöyle devam etti: "Flick, özellikle pres yoğunluğu ve geçişlerin hızı konusunda oyun stiline bazı dokunuşlar yaptı, ancak top kontrolü hâlâ futbolunun temel bir parçası."

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İstatistiklerde zirvede olmak ne kupaları ne de galibiyetleri garanti ediyor, ancak Barcelona'nın Avrupa'daki rekabetçi kişiliği hakkında net bir tablo sunuyor.

Ağır sıklet rakiplerle dolu bir Şampiyonlar Ligi'nde Katalan ekibi, en sevdiği sıralamada yeniden zirveye yerleşiyor.

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Barcelona'daki topa sahip olma felsefesinin kökleri, takımı 1988 ile 1996 yılları arasında çalıştıran tarihi Hollandalı teknik direktör Johan Cruyff'a dayanıyor. Cruyff, pas, kolektif hareket ve top kontrolüne dayalı bir oyun anlayışının yerleşmesine katkıda bulundu.

Bu ilkeler sonraki kuşaklara aktarıldı. Bunları en çok geliştiren isim ise takımı 2008 ile 2012 yılları arasında çalıştıran ve onunla 2009 ve 2011'de iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan Pep Guardiola oldu.

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Guardiola daha sonra fikirlerini Bayern Münih'e, ardından da geçen sezonun sonunda ayrılıp görevini eski yardımcısı Enzo Maresca'ya bıraktığı Manchester City'ye taşıdı.

Luis Enrique de 2014 ile 2017 yılları arasında Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde bu felsefeyi uygulamayı sürdürdü ve ilk sezonunda, 2015'te İspanya Ligi, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlemeye ulaştı.

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Hansi Flick ise Katalan topa sahip olma mirasını, yüksek pres ve savunmadan hücuma hızlı geçişe dayanan kendi tarzıyla birleştiriyor.

Alman teknik adam, 2024 yazında Barcelona'nın başına geçmeden önce 2020 yılında Bayern Münih'i, aralarında Şampiyonlar Ligi'nin de bulunduğu altı kupaya taşımıştı.