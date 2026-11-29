Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, La Liga'nın 14. haftasında Deportivo La Coruña ile oynanan maçta gol yollarına geri döndü. Üstelik bunu tek bir golle değil, muhteşem bir hat-trick'le yaptı.

Reklam

Son milli aranın ardından Raphinha, Villarreal karşısında 90 dakika forma giydi, ardından Sabah karşısında 14 dakika süre aldı; ancak bu maçlarda gol ya da asist kaydedemedi.

Raphinha'nın en etkili versiyonuna yeniden kavuştuğunu ve La Coruña maçında attığı üç golle olağanüstü bir performans sergilediğini Sport gazetesi aktardı.

Bu hat-trick, Raphinha için maçta elde edilen yeni bir başarıdan ibaret değildi; Barcelona tarihi açısından da özel bir önem taşıyordu.

Brezilyalı yıldız, Katalan ekibinin formasıyla attığı gol sayısını 97'ye çıkararak Barcelona'daki dönemi boyunca 94 gol atan vatandaşı Ronaldinho'yu geride bıraktı.

Reklam Reklam

Böylece Raphinha, Barça tarihinin en golcü dördüncü Brezilyalı oyuncusu oldu. Önünde yalnızca Rivaldo (130 gol), Neymar (105 gol) ve Evaristo de Macedo (105 gol) bulunuyor.

Related Topics

Raphinha'nın önündeki bir sonraki hedef de netleşti: Neymar ve Evaristo'nun gol sayısını yakalamak için 8 gole daha ihtiyacı var.

Raphinha'nın bu sezonki rakamları, etkisinin boyutunu büyük ölçüde gözler önüne seriyor. Brezilyalı oyuncu, 13 maçta 18 gol ve 3 asiste ulaşarak La Liga gol krallığı yarışının zirvesindeki farkı açtı ve 14 golü bulunan Kylian Mbappé ile arasındaki mesafeyi artırdı.

Reklam

Bu rakamlara Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta attığı 4 gol de ekleniyor. Bu olağanüstü verim, onun teknik direktör Hansi Flick'in takımındaki en önemli hücum silahı olma konumunu güçlendiriyor.

Böylece Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta gol sayısını 21'e yükseltti.

Reklam

Raphinha'nın Deportivo La Coruña maçındaki ilk golü, Brezilyalı yıldızın dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan bir pozisyondan geldi. Lamine Yamal başını kaldırıp ceza sahasına kusursuz bir orta gönderdi; bu orta, Brezilyalı oyuncunun altın bir fırsata çevirdiği adeta mükemmel bir hediyeydi.

Doğru boşluğa koşu yapan Raphinha, pozisyon almada rakip savunmacıları geride bıraktı, ardından güçlü bir şekilde yükselerek topu karşı konulamaz bir kafa vuruşuyla karşıladı. Üst düzey bir golcüye yakışan bu vuruşu, yeniden gol atmanın önemini bilerek büyük bir coşkuyla kutladı.

Reklam

Ancak Raphinha'nın sakladığı harika bir teknik dokunuş daha vardı. Sonraki ataklardan birinde Gordon'un ortasını Deportivo La Coruña savunması uzaklaştırdı ve top ceza sahasının içine düştü.

Brezilyalı oyuncu, topa etkileyici bir yarım dönüşle karşılık verdi ve tek hareketle hem topu kontrol edip hem de şutunu hazırladı. Yüksek kaliteli bu teknik dokunuş, Barcelona'nın dördüncü golüyle sonuçlandı ve Raphinha Riazor'da ikinci golünü kaydetti.

Reklam

Yine de bu, Raphinha'nın maçtaki son imzası değildi. 91. dakikada Lamine Yamal ceza sahasına yeni bir orta gönderdi ve Raphinha bir kez daha bir golcünün olması gereken yerde belirdi.

Bu kez karmaşık teknik dokunuşlara ihtiyaç duymadı; uyanık davranarak topa herkesten önce ulaştı ve ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı.