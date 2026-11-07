Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uluslararası sahneden çekilmesi, futbol tarihinin en büyük iki oyuncusunun kariyerinin sona ermesi anlamına gelmekle kalmadı, aynı zamanda tekrarı güç olan istisnai bir dönemin perdesinin inmesi oldu. İki yıldız geride, kırılması belki de uzun on yıllar sürecek rekorlar ve başarılar bıraktı.

Dünya, yirmi yılı aşkın süredir futbolun tahtına hükmeden ikilinin yokluğunu hâlâ sindirmeye çalışırken, yeni bir neslin ilk işaretleri güçlü bir şekilde kendini göstermeye başladı. İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, bayrağı taşımaya ve Portekizli ile Arjantinli yıldızların tarihî mirasını kovalamaya aday dört isim öne çıkıyor; başta Kylian Mbappé ve Erling Haaland olmak üzere, Harry Kane ve Lamine Yamal.

20 yılı aşkın bir süre boyunca Messi ve Ronaldo, dünya futbolunda istisnai bir olgu oluşturdu. Aralarındaki rekabet yalnızca kulüplerle sınırlı kalmadı, uluslararası arenaya da uzandı; her biri silinmesi güç bir iz bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz forması altında 234 maça çıkıp bu süreçte 146 gol kaydettikten sonra uluslararası sahneden ayrıldı ve milli takımlar tarihinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca ülkesini 2016'da Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna ve 2019 ile 2025'te iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Lionel Messi ise uluslararası kariyerini Arjantin forması altında 208 maçın ardından noktaladı; bu süreçte 126 gol kaydetti ve ülkesinin milli takımını 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna, bunun yanı sıra 2021 ve 2024'te iki Copa América şampiyonluğuna taşımayı başardı.

İşin ilginç yanı, iki yıldızın futbolun zirvesi için verdikleri uzun yıllara yayılan rekabete rağmen, ülkelerinin milli takım formalarıyla yalnızca iki kez karşı karşıya gelmiş olmalarıdır; her iki maç da hazırlık karşılaşmasıydı. İlk karşılaşma 2011'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde oldu ve Messi ile Ronaldo'nun ülkeleri adına birer gol atmasının ardından Arjantin'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 2014'te İngiltere'nin Manchester şehrinde yapıldı ve iki yıldızdan hiçbiri fileleri sarsmayı başaramazken, karşılaşmayı Portekiz 1-0'lık skorla kazandı.

Messi ve Ronaldo'nun ayrılışı devasa bir boşluk bırakıyor, ancak rakamlar başarılarının bir kısmını kovalamak için gerekli donanıma sahip dört yıldızın varlığına işaret ediyor; her ne kadar ikilinin başardıklarını tekrarlamak son derece güç bir görev gibi görünse de.

Gol atma açısından aday listesinin başında Erling Haaland ve Kylian Mbappé yer alıyor; her ikisi de ülkelerinin milli takımıyla istisnai rakamlar sundu. Harry Kane ise büyük bir uluslararası tecrübeye sahipken, Lamine Yamal İspanya ile uzun bir tarih yazabilecek en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Haaland: Norveçli bir gol makinesi

26 yaşındaki Erling Haaland, yalnızca 59 uluslararası maçta 65 gol kaydederek maç başına birden fazla gol ortalamasıyla tarihî gol rekorlarını kovalamaya aday en dikkat çekici isimlerden biri gibi görünüyor.

Manchester City forveti bireysel rekorları kırmakla yetinmedi, aynı zamanda Norveç'i büyüklerle rekabet edebilecek milli takımlar arasına geri döndürmede belirleyici bir rol oynadı ve ülkesinin 28 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmasına katkı sağladı.

Ayrıca Haaland, ülkesinin Jørgen Juve adına kayıtlı olan ve 33 gole ulaşan önceki rekorunu geride bırakarak, yaklaşık her 71 dakikada bir gol gibi müthiş bir gol ortalamasıyla Norveç'in tarihî gol kralı oldu.

Mbappé: En hazır vâris

Diğer yandan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, kendisini Messi ve Ronaldo'nun başarılarına en yakın oyunculardan biri yapan istisnai bir uluslararası siciline sahip.

Fransız forvet, 107 uluslararası maçta 67 gol kaydederek Olivier Giroud'un 57 gollük önceki rekorunu geride bıraktı ve Fransa milli takımının tarihî gol kralı oldu; bunun yanı sıra 40 gol pası sundu.

Mbappé'nin hedefleri gol rakamlarının sınırlarını aşıyor; üç Dünya Kupası'ndaki katılımlarında 22 gol kaydederek efsanevi isimleri geride bırakıp turnuvanın tarihî gol kralı oldu; ayrıca 2018'de Fransa ile şampiyonluğu kazandı.

27 yaşına ulaşmasıyla birlikte, Fransa milli takımının kaptanı rakamlarını daha da ileriye taşımak ve efsanevi ikilinin bıraktığı mirası kovalamayı sürdürmek için altın bir fırsatın önünde görünüyor.

Harry Kane: Taçsız rakamlar

33 yaşına ulaşmış olmasına rağmen, uluslararası düzeyde en istikrarlı forvetlerden biri olduğunu kanıtlayan Harry Kane, rekorları kovalamayı sürdürmeye aday listesinden dışlanamaz.

İngiltere milli takımının kaptanı 125 uluslararası maça çıktı ve bu süreçte 91 gol kaydederek Üç Aslanlar milli takımının tarihî gol kralları listesinin zirvesine oturdu; 53 gole sahip Wayne Rooney'yi büyük bir farkla geride bıraktı.

Bayern Münih forveti ayrıca ülkesinin forması altında 23 gol pası vererek uluslararası düzeydeki büyük değerini teyit etti; her ne kadar sicili hâlâ büyük kupalardan yoksun olsa ve İngiltere ile şimdiye dek herhangi bir turnuva şampiyonluğu kazanamamış olsa da.

Lamine Yamal: Kovalayanların en genci

Lamine Yamal ise istisnai yeteneği ve genç yaşı göz önüne alındığında uzun vadeli bir bahsi temsil ediyor; uluslararası yolculuğuna İspanya milli takımıyla henüz on altı yaşındayken başladı.

Barcelona'nın yıldızı 36 uluslararası maça çıktı, bu süreçte 11 gol kaydetti ve 13 gol pası verdi; ayrıca İspanya ile Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanmayı da başardı.

Yamal, ülkesinin forması altında dikkat çekici performanslar sergiledi; bunların en öne çıkanı ise Euro 2024 yarı finalinde Fransa karşısında, İspanya'nın finale yükselmesine katkı sağlayan muhteşem bir gol attığı andı.

Genç kanat oyuncusu, rakamlarını geliştirmek ve büyük gol krallarını kovalamak için yeterli zamana sahip; özellikle uluslararası kariyerinin hâlâ başında olması, onu önümüzdeki yıllarda tarihî bir iz bırakmaya aday en dikkat çekici isimlerden biri yapıyor.

Dörtlünün sunduğu müthiş rakamlara rağmen, Messi ve Ronaldo'nun başardıklarına ulaşmak istisnai bir meydan okuma olmaya devam ediyor; çünkü mesele yalnızca gol atmak ya da rekor kırmak değil, zirvede yirmi yılı aşkın süre kalabilmek ve kulüpler ile milli takımlar düzeyinde en üst seviyede rekabet etmeyi sürdürebilmekle ilgili.

İkili, istatistiklerin ve şampiyonlukların sınırlarını aşan bir miras bıraktı ve modern futbolda üstünlüğün ölçütlerini yeniden çizdi. Bu yüzden potansiyel vârisleri yalnızca birer rekoru değil, birçok kişinin yaklaşmayı bile başaramadığı bir mertebeyi kovalıyor.