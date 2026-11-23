Danimarkalı stoper Andreas Christensen, Barcelona için gerçek bir açmaza dönüştü. Futbol yeteneğinden kimse şüphe etmiyor ancak tekrarlayan fiziksel sorunları ciddi bir engel oluşturmaya başladı.

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Christensen'in forma giyebildiği dönemlerde olağanüstü bir seviye sergilediğini yazan Sport gazetesi, sakatlıklarının teknik direktör Hans Flick'in oyuncuya gereken sürekliliği vermesini engellediğini belirtti.

Son aksilik olan sol baldır kasındaki ağrılar ise onu yeniden sahalardan uzak bıraktı.

Barcelona'nın Andreas Christensen'e güvenmeye devam etmesinin nedenini rakamlar açıklıyor. Danimarka medya kuruluşu Campo'nun yayımladığı verilere göre Christensen, ekim ayı başında Avrupa'nın beş büyük liginde en az 200 dakika süre alan oyuncular arasında pas isabeti en yüksek oyuncular listesinin zirvesinde yer aldı.

Pas isabet oranı %97,4'e ulaşan Danimarkalı oyuncunun bu olağanüstü rakamı, yüksek teknik kalitesini ve oyunun geriden kurulmasına katkı sağlama becerisini yansıtıyor.

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Bunun yanı sıra Christensen, Katalan ekibinin bu sezonki ilk 7 maçının 4'ünde forma giydi ve bu süreklilik iyimserlik için sebep oluşturuyordu.

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Ancak geçen eylül ayında yaşadığı kas sakatlığı, yükselişini durdurdu. 8 Kasım'da Atletico Madrid karşısında sahalara dönen ve yarım saat süre alan oyuncu, yalnızca iki hafta sonra yeni bir aksilik yaşadı.

Flick, Christensen'in kalitesinden şüphe etmiyor

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Alman teknik adam, elindeki büyük potansiyelin farkında. Flick kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Christensen fiziksel olarak tam hazır olduğunda dünyanın en iyi savunmacılarından biridir" dedi.

Bu sözler, oyuncuyu çevreleyen çelişkiyi mükemmel biçimde özetliyor: Vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olmasını sağlayacak niteliklere sahip ancak fiziksel olarak sağlam kalmayı başaramıyor.

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Oyuncunun durumuyla ilgili endişe yalnızca Barcelona ile sınırlı değil, Danimarka'ya da uzanıyor. Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Brian Riemer, oyuncunun milli takımdan bir kez daha uzak kalmasının ardından ne kadar etkilendiğini açıkladı.

Riemer, "Telefonda neredeyse ağlayan bir adamla karşılaştım. Bu durumdan dolayı çok hayal kırıklığına uğramış ve son derece üzgündü" ifadelerini kullandı.

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Riemer ayrıca Hans Flick ile görüşmek ve savunmacının kesin olarak formuna kavuşmasını sağlayacak bir plan hazırlamak amacıyla Barcelona'ya gitmeyi planladığını duyurdu.

Riemer, "Hepimiz aynı hedefe ulaşmak istiyoruz. Mesele, Christensen'in Norveç karşısında 20 dakika oynayabilmesini sağlamak değil; onu, uzun süre milli takımımızın önemli bir parçası olacak şekilde yeniden kazanmak" diye konuştu.

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Geleceğe yönelik planlamayı etkileyen bir sorun

Christensen'in Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor ancak fiziksel sorunları kulübün sportif planlarını etkiliyor.

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Kulüp savunma hattını güçlendirmeyi değerlendiriyor ve Danimarkalı stoperin sürekliliğini koruyamaması, güvenilir alternatiflere duyulan ihtiyacı artırıyor.

Açmaz artık net bir hal aldı: Christensen kaliteye ve tecrübeye sahip, üstelik istatistikleri onu topla oynama konusunda en etkili savunmacılar arasına yerleştiriyor. Ancak Flick'in yetenekten fazlasına ihtiyacı var; forma giyebilecek durumda olan ve sürekli oynayabilen oyunculara ihtiyaç duyuyor. Danimarkalı savunmacının hâlâ aşamadığı nokta da tam olarak bu.