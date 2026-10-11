Barcelona, yeni transferlerini seçerken yalnızca rakamlar ve istatistiklerle yetinmiyor; veri analizi, canlı izleme ve sezginin bir karışımına, bunun yanı sıra oyuncunun kişiliği ve sosyal çevresinin incelenmesine dayanıyor. Bu bilgileri, Katalan kulübünün yetenek avcılığı bölümü başkanı Joao Amaral açıkladı.

Amaral, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, verilere aşırı bağımlılığın önemli ayrıntıları gizleyebileceğini belirterek, oyuncuları doğrudan izlemenin kayıtlarda net biçimde ortaya çıkmayan taktik ve davranışsal yönleri keşfetmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Gerçek zorluğun bilinen oyuncuları keşfetmekte değil, takımın ihtiyaçlarına ve oyun tarzına uygun yetenekleri belirlemekte olduğuna dikkat çeken Amaral, bir oyuncunun olağanüstü kabiliyetlere sahip olduğuna dair işaretler sezdiklerinde yetenek avcılarının gözlemlerini not almasının önemine işaret etti.

Amaral'a göre transfer süreci, sportif direktör Deco ile teknik direktör Hansi Flick arasındaki koordinasyonla teknik ihtiyaçların belirlenmesiyle başlıyor. Ardından veri analizi bölümü her mevkiye özel göstergeler oluşturuyor; böylece adaylar, ileri aşamalardaki gözlem süreçlerine ve teknik ekibin gereklilikleriyle karşılaştırmaya tabi tutulmadan önce eleniyor.

Amaral, Barcelona'nın sıfırdan ona kadar olan sayısal değerlendirme sistemini, taşıdığı öznel nitelik nedeniyle terk ettiğini ve onun yerine fiziksel, teknik ve taktik yönleri ele alan, oyuncunun maç içindeki performansının özetini de içeren betimleyici raporları getirdiğini açıkladı. Ayrıca seyahat etmenin ve doğrudan izlemenin, yetenek avcılarının çalışma metodolojisinde iki temel unsur olduğunun altını çizdi.

Değerlendirme süreci sahanın sınırlarında da bitmiyor. Kulüp, oyuncunun kişiliğini, ailesini ve sosyal çevresini tanımaya özen gösteriyor; takıma ve şehre uyum sağlama kapasitesini, psikolojik özelliklerinin kulübün gereklilikleriyle ne ölçüde uyuştuğunu anlamak için doğrudan görüşmelerden ve sosyal medyadan yararlanıyor.

Bu bağlamda Amaral, kulübe gelmesinden önce Barcelona'ya katılan Brezilyalı forvet Vitor Roque'un tecrübesini örnek gösterdi ve özelliklerinin takımın oyun tarzına uygun olduğunu, ancak transferinin zamanlamasının en belirgin zorluklardan biri olduğunu değerlendirdi.

Roque'un devre arası transfer döneminde, sezonun tam ortasında gelmesinin, transferin bedeliyle ilişkili beklentilerle de aynı zamana denk gelerek onu kabiliyetlerini kanıtlamak ve beklenen katkıyı sunmak için anında baskı altına soktuğunu belirtti.

Amaral, geçmiş tecrübelerden ders çıkarmanın önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Hatalarımızdan öğrenmezsek gelişemeyiz." Bu sözlerle, Barcelona'nın gelecekte alacağı kararlarda Roque tecrübesinden yararlanmanın gerekliliğine işaret etti.



