Rakamlar yalan söylemez: Deportivo Alaves, Barcelona'nın itibarını tehdit ediyor

Barcelona, Deportivo Alavés karşılaşmasına kendi sahasındaki güçlü sonuçlarını sürdürme hedefiyle çıkıyor. Katalan ekibi, bugün cumartesi günü rakibini İspanya Ligi'nin on birinci haftası kapsamında Spotify Camp Nou'da ağırlayacak. Dikkat çekici birçok istatistiği barındıran bu maç, ev sahibinin tarihsel üstünlüğünü teyit etme isteği ile konukların iki takım arasındaki son karşılaşmanın sürprizini yineleme çabaları arasında geçecek.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağı, karşılaşma öncesinde bir dizi çarpıcı sayı ve gerçeği ortaya koydu. Bunların en öne çıkanı, Alavés'in geçtiğimiz mayıs ayında Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek Katalan ekibinin İspanya Ligi'nde kendisine karşı uzun süredir devam eden yenilgisizlik serisini sona erdirmesi oldu. Bu sonuç, iki takım arasındaki karşılaşmaların tarihinde yalnızca bir kez yaşanmış nadir bir anıyı yeniden gündeme getirdi.

Söz konusu yenilgi, Barcelona'nın bu kulvarda Alavés karşısında kazandığı 14 galibiyet ve 2 beraberlikle örülü, üst üste 16 maçlık yenilgisizlik serisine son vermişti. Katalan ekibi, lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maç kaybetmeyi daha önce yalnızca bir kez, 1999 ile 2000 yılları arasında yaşamıştı.

Buna karşılık, Barcelona'nın sahasındaki tarihsel sayılar Alavés açısından pek iç açıcı görünmüyor. Alavés, Katalan ekibinin deplasmanında ligde üst üste 8 maçtır galibiyet alamayan olumsuz bir seri yaşıyor; bu maçlarda 1 beraberliğe karşılık 7 yenilgi aldı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Alavés'in Barcelona'nın kalesindeki son galibiyeti eylül 2016'ya dayanıyor. Takım o maçta 2-1 kazanmıştı; teknik direktör koltuğunda Mauricio Pellegrino otururken ev sahibinin yedek kulübesinde ise Luis Enrique bulunuyordu.

Barcelona ise kendi sahasında dikkat çekici bir hücum rakamına sahip. Katalan ekibi, İspanya Ligi'nde kendi sahasında oynadığı son 36 maçın tamamında gol kaydederek 108 gol attı. Bu, kulübün 2014 yılından bu yana bu kulvarda iç saha maçlarındaki en uzun gol serisi; o dönemde üst üste 56 maçta toplam 193 gol kaydetmişti.

Diğer tarafta Alavés zor bir dönemden geçiyor. İspanya Ligi'nde son 6 maçını kazanamayan ekip, 4 yenilgiye karşılık 2 beraberlikle yetindi ve ocak 2025'ten bu yana görmediği olumsuz bir serinin eşiğine geldi; o dönemde 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle üst üste 7 maç galibiyet alamamıştı.

İki takım arasındaki farklar sonuçlarla da sınırlı kalmıyor, oyun tarzına ve topa sahip olmaya kadar uzanıyor. Barcelona, 2026-2027 sezonunda açık oyunda 10 ya da daha fazla pası içeren pas serilerini en çok uygulayan takımların başında geliyor; bunu 245 kez gerçekleştirdi.

Buna karşılık Alavés, bu tür pasları en az uygulayan takımlar arasında yer alıyor ve yalnızca 54 seri gerçekleştirdi. Bu alanda ondan daha az seri üreten iki takım bulunuyor: 33 seri ile Getafe ve 51 seri ile Sevilla. Bu durum, iki takım arasındaki oyun anlayışı farkını açıkça yansıtıyor.

Barcelona'nın üstünlüğü, skorda geriye düşmekten kaçınma becerisinde de kendini gösteriyor. Ekip, bu sezon lig maçlarında skor olarak geride kaldığı en az süreye sahip takım; toplam yalnızca 43 dakika. Ayrıca Barcelona, skorda öne geçtikten sonra hiçbir puan kaybetmeyen beş kulüpten oluşan grubun içinde yer alıyor; bu grupta ayrıca Levante, Athletic Bilbao, Real Sociedad ve Real Madrid bulunuyor.

Kendi sahasındaki tarihsel üstünlük, olağanüstü bir gol serisi ve Alavés'in deplasmanda süregelen sıkıntıları arasında bu karşılaşma, Barcelona için üstünlüğünü teyit etmek adına yeni bir sınav gibi görünüyor. Ancak geçtiğimiz mayıs ayındaki maçın sonucu, ev sahibine rakibinin hesapları altüst edebileceğini hatırlatıyor.