İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Çek Cumhuriyeti karşısında alınan 3-1'lik galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımının çok iyi bir ilk yarı sergilediğini, ancak devre arasının ardından performansının düştüğünü vurguladı. Buna karşın, kadrodaki önemli eksiklere ve değişikliklere rağmen galibiyetleri sürdürmenin önemine dikkat çekti.

De la Fuente, maçın ardından şunları söyledi: "Bu, sürekli üzerinde konuştuğumuz bir konuyu, yani karşılaştığımız tüm takımların futbol seviyesini ortaya koyuyor. En iyi günlerinde olurlarsa, herhangi bir rakip sana zarar verebilir. Tüm takımlar kaliteye sahip."

İspanyol teknik adam, takımının ikinci yarıda akıcılığının bir bölümünü kaybettiğini kabul etti ve bunu kısmen yaptığı ve maçın temposunu etkileyen değişikliklere bağladı.

Şöyle konuştu: "İkinci yarıda akıcılıktan yoksun kaldık. Değişiklikler maçın ritmini bozdu ve ilk yarıda gösterdiğimiz o parlaklığı kaybettik. Takım bu açıdan biraz dengesizleşti."

Buna rağmen performanstaki düşüş, aldığı sonuçtan duyduğu memnuniyeti azaltmadı. İspanya'nın yenilmezlik serisini sürdürmesine atıfta bulunarak şöyle dedi: "Çok mutluyuz. Bir galibiyet daha ve rakamlar etkileyici."

De la Fuente, Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams ve Fabian Ruiz gibi bazı temel oyuncuların yokluğunda kadroda yaşanan büyük değişikliklere rağmen İspanya Milli Takımı'nın rekabetçi seviyesini koruyabilme kapasitesini vurgulamaya özen gösterdi.

Şunları açıkladı: "Bunu vurgulamak istedim. Takım büyümeyi hiç bırakmıyor ve gelecek için oyuncular yetiştiriyor. Sahada Dünya Kupası finalinde oynamış yalnızca bir oyuncumuz kaldı ve bu, hâlâ büyük hırs uyandıran bir takım."

İspanya'nın teknik direktörü, seçim havuzunu genişletme ve yeni isimlere şans verme politikasına bağlılığının altını çizerek, "Bu fikre ve bu modele oynamaya devam edeceğiz." dedi. Aynı zamanda tüm sakat oyuncuların kısa sürede iyileşmesini dileyerek şunları ekledi: "Herkesin mükemmel durumda olmasına ihtiyacımız var."

De la Fuente, maçın taşıdığı insani boyuttan da söz etti. Çek Cumhuriyeti karşılaşması, kendisini eski ekibinin üyeleri olan Santi Denia ve Pablo Amo ile yeniden bir araya getirmişti. Şöyle dedi: "Birlikte harika anılarımız var. İkisi de mükemmel profesyoneller."

İspanyol teknik adam ayrıca Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın ortaya koyduğu oyunu da övdü; takımın gelişimine, baskısına ve kalitesine dikkat çekti ve İspanya karşısında alınan yenilgiye rağmen Denia'nın yönettiği proje için iyi bir gelecek öngördü.