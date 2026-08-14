Faslı Raja Kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu ve «Filipinho» olarak bilinen Luis Felipe Silva ile Brezilya ekibi Fluminense'den resmen anlaştığını açıkladı. Bu transfer, kulübün yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden başarıyla geçtikten sonra üç sezonluk bir sözleşmeye imza attı ve Tunuslu teknik direktör Nasreddine Nabi yönetimindeki «Kartallar» kadrosuna katıldı.

Filipinho, hücum hattında birden fazla mevkide oynayabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Hem sağ hem de sol kanat mevkilerinde görev yapabilen oyuncu, aynı zamanda oyun kurucu pozisyonunda da değerlendirilebiliyor. Bu durum, Raja'nın teknik ekibine hücum anlamında ek seçenekler sunuyor.

Raja'nın transferi taraftar öfkesine yol açtı

Raja'nın Filipinho ile anlaşması, kulüp taraftarları arasında şaşkınlık ve öfke havası yarattı. Taraftarlar, kulübün yeni oyuncusunu resmî platformları üzerinden tanıtma biçiminin, oyuncunun kariyerinin gerçekleriyle ve mevcut durumuyla, özellikle de son dönemdeki sınırlı sayıdaki forma şansıyla örtüşmediğini düşündü.

Faslı «Le360 Sport» sitesi, bazı Raja taraftarlarının, transferin duyurulmasına eşlik eden hava sayesinde beklentilerin çıtasının önemli ölçüde yükseldiğini, ardından ise oyuncunun kariyeri, sakatlıkları ve fiziksel ile rekabetçi durumuyla ilgili verilerin ortaya çıktığını, bunun da beklenen katkıyı sağlamaya ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Soru işaretleri sadece Filipinho'nun Brezilya dışındaki sınırlı ününe ilişkin değil, aynı zamanda sakatlık geçmişine de uzanıyor. Zira oyuncu, Mart 2024'ten başlayarak 2025 yılına kadar sürecek şekilde, onu yaklaşık bir yıl sahalardan uzak tutan bir sakatlık yaşadı.

Sahalara döndükten sonra Brezilyalı oyuncu, Mayıs 2025'te yeni bir aksilikle karşılaştı. Bu durum ona ek bir sakatlık dönemi dayattı ve devamlılığını ve fiziksel seviyesini etkiledi.

Filipinho fiziksel bir sınavla karşı karşıya

Filipinho'nun hazır olup olmadığına dair soru işaretleri, Ocak 2026'dan bu yana resmî hiçbir maçta oynamamış olması göz önüne alındığında daha da artıyor. Bu kez neden teknik tercihler; oyuncu maç ortamından uzak bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü ve A takımla oynaması için çağrılmadı.

Bu durum, Raja'yı oyuncuyu A takımla doğrudan oynamaya hazır bir futbolcudan çok, kademeli bir rehabilitasyona ihtiyaç duyan bir proje olarak ele almaya mecbur bırakıyor; özellikle de resmî müsabakalardan uzun süre uzak kalmasının ardından.

Teknik ve fiziksel ekip, önümüzdeki dönemde Filipinho'ya kondisyonunu geri kazandırmak ve onu, müsabakalardan uzun süre uzak kalması göz önünde bulundurulduğunda, kademeli olarak maç ortamına dönmesine olanak tanıyacak seviyeye ulaştırmak için zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Bu bağlamda Raja, oyuncuyu Amel takımı bünyesinde kaydetme yolunda ilerliyor. Bu adım, oyuncunun A takımla oynamaya bağlı baskılardan uzak bir şekilde, fiziksel ve rekabetçi ritmini kademeli olarak geri kazanmasına imkân tanıyor.

Oyuncunun üç sezonluk bir sözleşmeye bağlanması, taraftar eleştirilerini daha da artırıyor. Alacağı primlerin toplam değeri ise her sezon için 80 milyon santim olmak üzere 240 milyon santime ulaşıyor.

Zerida beklenmedik bir adrese yaklaşıyor

Başka bir konuda ise Faslı «Le360 Sport» sitesi, Meknes kulübünün orta saha oyuncusu Mohamed Zerida ile transfer anlaşmasını sonuçlandırmaya yaklaştığını, iki taraf arasındaki görüşmelerin yaz transfer döneminde ileri aşamalara ulaştığını açıkladı.

Bu adres, oyuncu için bir sürpriz oluşturuyor. Zira Zerida, geçtiğimiz dönemde Hassania Agadir'e transfer olmaya yakındı; ancak iki taraf arasındaki görüşmeler nihai bir anlaşmaya varılmadan tıkandı.

Meknes kulübü, görüşmelerdeki bu tıkanmayı değerlendirerek transfer hattına güçlü bir şekilde girdi ve yaz transfer döneminde oyuncunun geleceğini sonuçlandırmaya en yakın taraf hâline geldi.

«Le360 Sport»'a göre Zerida ile Meknes arasındaki görüşmeler önemli aşamalar kaydetti ve nihai bir anlaşmaya varılıp transferin resmen duyurulmasından önce yalnızca bazı sözleşme detayları kaldı.

27 yaşındaki Zerida, Fas Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip. Raja'nın altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen oyuncu, kulüple birçok yerel ve kıtasal maça çıktı ve birçok kupa kazandı.

Şubat 2025'te oyuncu, Libyalı Al-Ittihad Trablus'a transfer olarak Fas dışındaki ilk profesyonel deneyimini yaşadı; ancak bu deneyim umulduğu ölçüde başarılı olmadı.

Fas Ligi dışındaki deneyiminin ardından Zerida, lige dönmeye yaklaştı; ancak bu kez Meknes kapısından. Meknes, yeni sezona hazırlık kapsamında orta sahasını güçlendirmek ve takım içindeki rekabet seviyesini yükseltmek için oyuncunun tecrübesine bel bağlıyor.