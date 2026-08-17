Raja, aradığını Avrupa'da buldu

Raja, Rumen ekibi Cluj'un savunma oyuncusu Marian Huja ile transferi bağlamayı yakınlaştırdı. İki taraf arasındaki görüşmeler ileri aşamalara ulaşırken, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde yeşil takıma katılmasını tamamlayacak son işlemlerin bitmesi bekleniyor.

Fas merkezli «Hespress» sitesinin aktardığına göre Raja yönetimi, yaklaşık 350 bin avro civarında olması beklenen transferin bedeli konusunda Cluj ile prensipte anlaşmaya vardı.

Huja, teknik direktörle ilişkisinin gerginleşmesi, yeni bir deneyim yaşama ve önümüzdeki sezon ortam değiştirme isteği doğrultusunda Rumen kulübünden ayrılmaya açık hale geldi.

Raja'nın Huja'yı kadrosuna katma girişimi, kulüp yönetiminin stoper mevkisini güçlendirme çabaları kapsamında geliyor. Özellikle sözleşmesinin bitmesinin ardından Abdellah Khafifi'nin ayrılmasının ve buna ek olarak Badr Banoun'un da ayrılma ihtimalinin ardından bu ihtiyaç öne çıkıyor.

27 yaşındaki Huja, hem Portekiz hem de Rumen vatandaşlığı taşıyor ve stoper mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca sol ayağını kullanıyor; bu, ona oyun kurmada ve topu geriden çıkarmada ek çözümler sunan bir özellik.

Savunmacı, futbol eğitimini Portekiz ekibi Belenenses akademisinde aldı. Ardından Danimarka, Romanya ve Polonya'da çeşitli profesyonel deneyimler yaşayarak farklı Avrupa futbol okullarından tecrübe kazandı ve Cluj'daki mevcut deneyimine ulaştı.

Huja tercihi, Raja savunmasını güçlendirmek için hemşehrisine güvenen Portekizli sportif direktör Matias Rogero'nun hanesine yazılıyor. Bu tercih, kulübün önümüzdeki sezon başlamadan önce daha dengeli bir yapı kurma stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.

Raja ve Cluj arasındaki görüşmelerin neredeyse tamamlanmasının ardından Huja, transferiyle ilgili işlemleri tamamlamak üzere Fas'a ulaşmaya yaklaştı. Transferin resmi açıklaması ise idari ve tıbbi süreçlerin tamamlanmasının ardından yapılacak.

Huja'nın olası transferi, Raja'nın Nabil El Aliyoui ile anlaşmadan geri adım atmasının ardından geliyor. El Aliyoui'nin sağlık kontrolünü geçememesinin ardından Portekiz-Rumen savunmacı, yeşil takımın savunma hattını güçlendirmek için öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi.