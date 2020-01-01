Raiola'nın Real Madrid'e büyük transferi Pogba mı?

Real Madrid'e büyük bir oyuncu getirmek isteyen Raiola'nın bu transferdeki kozu Paul Pogba olabilir.

Ünlü menajer Mino Raiola, bu yaz 'e büyük bir yıldız getirmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler şüphesiz Paul Pogba'ya çevrildi.

İsmi bir süredir İspanyol devi ile anılan Pogba'yı Menajeri Ole Gunnar Solskjaer takımda tutmak istiyor. Ancak Raiola'nın sözleri de uzun zamandır devam eden flörtün bu yaz gerçekleşme ihtimalini doğuruyor.

Raiola, Marca'ya yaptığı açıklamada "Real Madrid ile ilişkilerim çok iyi. Onlara harika bir futbolcu getirmek istiyorum ve bu yaz deneyeceğim. Bu transfer Real Madrid harika bir kulüp olduğu için benim ve futbolcularım için büyük bir gurur olur. Genel Direktör Jose Angel Sanchez ile temas halindeyim. Onunla futbol konuşmayı seviyorum çünkü düşüncesi beni ilgilendiriyor. Bir gün Real Madrid'e büyük bir futbolcuyu getirebileceğime dair büyük bir umudum var" ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla takım

Pogba'nın transfer durumu hakkında da açıklama yapan Raiola, "Paul zor bir zamandan geçiriyor. Bu konu İngiltere'de çok hassas ve herkes bilmeli ki Pogba, Manchester United ile sezona güzel büyük bir son vermeye odaklandı. Takıma göre dönüp United'ın Şampiyonlar Ligi'ne ulaşabilmesi istiyor" dedi.

Haaland'ın transferi

Yakın zamanda Raiola’nın oyuncu portföyüne katılan Erling Haaland, 11 maçta 12 gol atarak 'da etkili bir başlangıç ​​yaptı.

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"O çok önemli bir mücevher. Onunun her oyunda nasıl geliştiğini görmek çok güzel. Hiç kimse ya da Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a adaptasyonunun böyle olacağını düşünmedi. Kimse bunu beklemiyordu. 'dan 'ya gitmek ve bu seviyeye ulaşmak kolay değil."

Raiola, yeni yıldızını bu sözlerle övdü. Ünlü menajer Norveçli golcünün önümüzdeki yıl da sarı-siyahlı takımda oynayacağının sinyalini verdi:

"Haaland'ın hala büyümesi gerekiyor. Gerekli süre boyunca Dortmund'da olacak. Birisinin düşünebileceği en hızlı büyüme aşamalarını geçirdiği doğrudur. Salzburg'dan ayrıldığında düşünmedi, çünkü doğru zamandı. Ama bu yaz Dortmund'dan ayrılacağını sanmıyorum."