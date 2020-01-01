Raiola'dan yeni bir Paul Pogba açıklaması

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun yaz aylarında takımdan ayrılabileceğini belirtti.

Fransız futbolcu Paul Pogba’nın menajeri Mino Raiola, oyuncusu hakkındaki açıklamalarına devam etti ve Pogba’nın yaz transfer döneminde Manchester United’dan ayrılabileceğini dile getirdi.

Ünlü menajer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “ 'da Paul Pogba için her şeyin bittiğini söyleyebilirim. Oradaki zamanını doldurdu” ifadelerini kullanmış ve Ocak ayını işaret etmişti.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Leipzig sınavı ve derbisi öncesinde gelen bu açıklamalar, United camiasında tepkiyle karşılanmıştı. Raiola, Golden Boy 2020 töreninde bir kez daha gazetecilerin karşısına çıktı ve sözlerine açıklık getirdi. İtalyan menajer şu ifadeleri kullandı:

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“Paul’ün ayrılacağını söyledim ama bu Ocak ayında olmayacak. Ocak ayında büyük oyuncular neredeyse hiç hareket etmez. Koşullar bunu zorlaştırıyor. Bu nedenle transferin yazın gerçekleşmesi daha olası. Yazın ne olacağını görelim.”

Pogba, Raiola’nın ilk açıklamalarından sonra Leipzig maçında yedek kalmış ve oyuna son 30 dakikada dahil olmuştu. Fransız orta saha, hafta sonu oynanan Manchester derbisine ise ilk 11’de başlamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, beş sezondur formasını giydiği Manchester United’da 172 maça çıktı ve 35 gol attı.