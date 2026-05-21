Rai Vloet, ölümcül kazanın ardından serbest bırakıldı ve hemen sesini duyurdu

Rai Vloet, dört yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği ölümcül bir trafik kazası nedeniyle yirmi ay hapis yattıktan sonra Çarşamba günü serbest bırakıldı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, hemen Tubantia gazetesine bir röportaj verdi.

Kasım 2021'de Vloet, dört yaşındaki Gio Roos'un hayatını kaybettiği ölümcül bir trafik kazasına neden oldu. Orta saha oyuncusu aşırı alkol almış ve hız sınırını aşmıştı.

Gazeteci Vincent de Vries'in Rai Vloet ile yaptığı röportaj, suçluluk duygusu, cezası ve futbol sahalarına dönme isteği üzerine.

“İnsanların kızgın olduğunu anlıyorum. Ailem de öyleydi. O gün onlar da diğerleri gibi bana çok kızabilirdi, ama sonrasında her zaman beni desteklediler. İkinci bir şans almamı istemeyen pek çok insan olacaktır,” diye başlıyor Vloet hikayesine.

Vloet, o ölümcül gecenin kendisini her zaman takip edeceğini biliyor. “Adımı Google’da aratmanız yeter, ilk gördüğünüz şey o hikaye. Bu, başa çıkmam ve kabul etmem gereken bir şey.”

Vloet bir şeyi vurgulamak istiyor. “Bu olayın en büyük kurbanları ebeveynler. O gece korkunç bir hata yapıldı.”

Schijndelaar, Middelburg ve Roermond’da cezasını çekti ve De Vries’e göre formda görünüyor. Vloet hala geri dönüş umudu besliyor. “Futbol dünyasında ikinci bir şans bulup bulamayacağım, benim motivasyonum buydu.”

Vloet, Hollanda sahalarında oynayacağını beklemiyor. “Çok isterdim, ama bunu göze alacak bir yönetici yok. Konuştuğum insanlar şöyle diyor: Rai, oyuncu olarak seni hemen alırdık. Ama taraftarların, sponsorların, denetim kurulunun ve medyanın tepkileri nedeniyle bunu göze alamıyoruz.”