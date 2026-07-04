Rahimi eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı… Mazraoui ise efsanevi bir rekoru egale etti

Fas Milli Takımı, Kanada’yı 3-0’lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme biletini aldı.

Atlas Aslanları, 90 dakika boyunca son derece etkileyici bir performans sergiledi.

İstatistik ağı "Opta", Nasir Mezraoui'nin Dünya Kupası'nda tek bir maçta 10 veya daha fazla ikili mücadele (11) kazanıp 10 veya daha fazla savunma müdahalesi (10) gerçekleştiren ikinci Faslı oyuncu olduğunu belirtti.

"Bu başarıyı elde eden tek diğer Faslı oyuncu, Fas milli takımında en fazla maça çıkan rekorun sahibi Noureddine Nibte'dir. Nibte, 1998 Dünya Kupası'nda Fas'ın Norveç ile oynadığı maçta 12 ikili mücadele kazanmış ve 15 defansif top uzaklaştırma gerçekleştirmişti" diye ekledi.

"Opta", Kanada kalesine üçüncü golü atan Sofyan Rahimi’nin başarısına da dikkat çekti.

"Rahimi, Dünya Kupası’nda oynadığı 5 maçta 3 gole katkı sağladı; 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Bu katkıların tümü oyuna yedek olarak girdikten sonra gerçekleşti" diye açıkladı.

"Bu, Dünya Kupası tarihinde hiçbir maça ilk 11'de başlamamış bir Afrikalı oyuncu için en fazla gol katkısı sayısıdır" diye vurguladı.