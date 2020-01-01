Raheem Sterling'den Real Madrid'e yeşil ışık!

Manchester City'nin yıldızı, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi öncesi İspanyol basınına konuştu...

forması giyen Raheem Sterling, daha önceden kendisiyle ilgilenen 'e transfer olmaya sıcak baktığının sinyallerini verdi.

İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi AS'a verdiği röportajda bir gün kendisini Real Madrid forması içinde görüp görmediği şeklindeki soruya, "Şu anda Manchester City'nin sözleşmeli oyuncusuyum ve kulübümde mutluyum. Ama Real Madrid müthiş bir kulüp, o beyaz formayı gördüğünüzde kulübün nasıl bir gücü temsil ettiğini fark edebiliyorsunuz." şeklinde yanıt verdi.

Sterling, bir gün Real Madrid'e transfer olmayı isteyip istemediği yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: "Buna nasıl cevap verebilirim ki? (Gülerek) Kameralar açık mı yoksa sadece fotoğraf mı çekiyor? Kimse gelecekte neler olacağını bilemez. Profesyonel futbolcuyum ve yeni meydan okumalara her zaman açığım ama şu an Manchester City'nin başarısı için çabalıyorum. Ama gelecekte bu transfer olabilir, kim bilir..."

Daha fazla takım

25 yaşındaki oyuncu, teknik direktör olması halinde Real Madrid'den Luka Modric'i transfer etmek isteyeceğini de söylerken, "Ona karşı birçok kez oynadım. Özellikle 'a karşı. Bilemiyorum, sahada adeta süzülüyor... Çok iyi bir oyuncu." diye konuştu.