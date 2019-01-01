Raheem Sterling: Pep Guardiola bize öfkeli olmamızı söyledi

Sterling'e göre Devler Ligi'nde aldıkları Tottenham yenilgisini atlatmanın en iyi yolu, kalan maçlara tam konsantre olmak.

'de forma giyen Raheem Sterling, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından ilk kez konuştu ve Pep Guardiola'nın kendilerine verdiği mesajı açıkladı.

Devler Ligi'nde yola zafer parolasıyla çıkan Manchester City, çeyrek final eşleşmesinde 'a elenerek hayal kırıklığına uğradı.

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Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri hakkında konuşan Sterling, "Pep maçtan sonra bize 'Öfke hissedin, ama maç gününde hazır ve konsantre olmayı ihmal etmeyin' dedi.Tüm sezon boyunca çok sıkı çalışıp deplasmanlar için kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Bu şekilde elenmek gerçekten bizim çok zor bir durum." dedi.

Sezonun geri kalanında oynayacakları beş maçı değerlendiren İngiliz oyuncu, "Şimdi ise önümüzde kalan 5 maça bakmamız gerekiyor. Bunlardan biri ile oynayacağımız FA Kupası maçı. Şu anda iyi durumdayız, elimizden geleni yapıp kalan maçları kazanmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester City, 24 Nisan Çarşamba günü çıkacağı deplasmanında kazanarak, bitime üç hafta kala Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturmaya çalışacak.