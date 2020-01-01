Raheem Sterling: Liverpool kadar saygı görmedik

Manchester City'nin yıldız ismi Raheem Sterling, kendi takımının Liverpool kadar saygı görmediğini söylüyor.

Raheem Sterling, bireysel ödüller söz konusu olduğunda 'li oyuncuların forması giyenler kadar saygı görmediklerini düşünüyor.

Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde iki lig şampiyonluğu kazanırken, Sterling AS gazetesine verdiği röportajda kulübün yıldız isimlerin bu dönemde hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi:

"Özellikle geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere dört kupa kazandık. Ancak buna rağmen İngiltere'de Yılın Oyuncusu ödülünü bizden biri kazanmadı. Ödülü harika bir sezon geçiren Virgil van Dijk kazandı ancak önceki sezonlarda Yaya Toure 20 gol attığında ona hiçbir ödül verilmedi. Sergio Agüero da uzun zamandır takımdaydı ve inanılmaz gollere imza attı. Yine de hiçbir City oyuncusuna ödül layık görülmedi. Dört defa şampiyon olan bir takımdan hiçbir oyuncunun ödülü alamaması imkansız. Bu sezon Liverpool şampiyon olacak ve tabii ki Yılın Oyuncusu ödülü de onlara gidecek. Ancak biz aynı muameleyi görmedik."

Daha fazla takım

Lider Liverpool ile arasında 22 puanlık bir fark bulunan Manchester City, Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanına çıkacak.