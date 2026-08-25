Raheem Sterling kendisini büyük bir belanın içine soktu. Feyenoord'un eski forveti, bu yılın başlarında Lamborghini'siyle yaptığı kazanın ardından tehlikeli araç kullanma, gülme gazı bulundurma ve uyuşturucu testini reddetme suçlamalarıyla itham edildi. Bunu İngiliz medyası duyurdu.

Sterling, bu yılın başlarında İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki M3 otoyolunda tek taraflı bir kazaya karıştı. 31 yaşındaki forvet, değeri iddialara göre 270 bin sterlin olan Lamborghini'siyle bariyerlere çarptı. Kazaya başka araçlar karışmadı ve yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Sterling, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Artık olayın çok daha ciddi bir hal aldığı netleşti. İngiliz milli oyuncu, tehlikeli araç kullanma, gülme gazı bulundurma ve inceleme için gerekli numuneyi vermeme suçlamalarıyla resmen itham edildi.

İngiliz medyasına göre polis, sürücülerin Sterling'i Lamborghini'siyle otoyolda ilerlerken görmesinin ardından alarma geçti. Söz konusu sürücülerin, aracın yolda zikzak çizdiğini bildirdiği öne sürüldü. Kısa süre sonra da kaza meydana geldi.

Sterling, 15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İngiliz yasalarına göre tehlikeli araç kullanmaktan suçlu bulunması halinde kendisine en fazla iki yıl hapis cezası verilebilir.

Forvet oyuncusu, gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma böylece artık ceza davasına dönüşmüş durumda.

Sterling, Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından şubat ayında Feyenoord'a katıldı. Ancak forvet, Rotterdam'da beklentileri karşılayamadı. Resmi maçlarda sekiz kez forma giyen Sterling gol atamazken sadece bir asist yaptı. Yazdan bu yana kulüpsüz.