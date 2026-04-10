"Rahan Fleck" bir kez daha Atlético Madrid'in tuzağından kurtuldu

Atlético Madrid, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Bernal'ı kadrosuna katma konusundaki ilgisini sürdürüyor; ancak tüm işaretler, transferin henüz uzak bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Zira hem oyuncu hem de Katalan kulübü, şu anda ayrılma fikrini reddediyor.

Atlético Madrid'in Bernal'ı transfer etme girişimleri, oyuncunun Barcelona'nın ilk onbirindeki yerini tam olarak geri kazanamadığı ve daha fazla süre alabilmek için fırsat aradığı önceki transfer döneminde sınırlı kalmıştı.

Ancak Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, oyuncuyu "Camp Nou"da kalmaya ikna etmeyi başardı ve bu da o dönemde Katalan takımından ayrılma konusunun kapanmasına yol açtı.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, geçen Cuma günü Bernal'in menajeri Raúl Verdú ile Atlético Madrid'in sportif direktörü Mateu Alemany arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu durum, özellikle "AS" gazetesinde yer alan haberin ardından, bazıları tarafından müzakereleri yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat olarak değerlendirildi.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesi, toplantının Alemany ile menajerin temsil ettiği "Rock Nation E-Sports" şirketi arasındaki genel tanıtım amaçlı görüşmelerin bir parçası olduğunu ve Marc Bernal'ın isminin ciddi bir seçenek veya tartışma konusu olarak gündeme gelmeden, diğer oyunculara odaklandığını açıkladı.

Gazete, ne Barcelona'nın ne de oyuncunun kendisinin mevcut sezonun sonunda ortam değişikliği düşünmediğini vurguladı; herhangi bir transfer teklifinin değerlendirilmesi için mevcut durumun kökten değişmesi şartı aranıyor ve bu da şu anda mevcut değil.

Gazete, Bernal'ın "Camp Nou"da mutlu olduğunu ve teknik direktör Flick'in ona giderek daha fazla güvendiğini, Barcelona'nın spor yönetiminin ise "La Masia"nın en önemli yeteneklerinden birini bırakmayı düşünmediğini belirtti.

18 yaşındaki Marc Bernal, Barcelona'nın orta sahasının gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak görülüyor. Flick'in yönetiminde kayda değer bir gelişme gösteren Bernal, birçok kulübün ilgisini çekse de, Katalan kulübü onu uzun vadeli projesinin bir parçası olarak tutmaya çalışıyor.