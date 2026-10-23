İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki Diriyah karşılaşmasında Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi şoke etti.

İttihad, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında rakibi Diriyah'ı Cidde'deki Inma Stadı'nda ağırlıyor.

İlk on bir kadrosunda, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki Ettifaq'a karşı geçen maçta sonradan oyuna girip kaydettiği ikili golüne rağmen yedek kulübesinde yer aldığı görüldü.

Wissing, ileri uçta Nijeryalı forvet George Ilenikhena'ya güvenmeye devam etti; ona Ahmed El-Ghamdi, Cezayirli Houssem Aouar ve vatandaşı Steven Bergwijn'in yokluğunda Hollandalı Georginio Wijnaldum eşlik edecek.

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Buna karşılık Alman teknik direktör, orta sahada Kolombiyalı Richard Rios'un yanına Muhtar Ali'yi sürmeye karar verirken, Senegalli Dion Lopy'yi yedek kulübesinde bıraktı.

İttihad maça, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 20 puanla dördüncü sırada yer alarak çıkıyor; liderliği elinde bulunduran ve bir maç fazla oynamış olan Kadisiye'nin 5 puan gerisinde.

Buna karşılık Diriyah, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetten topladığı 15 puanla puan tablosunda yedinci sırada bulunuyor.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oldu:

Kaleci: Predrag Rajković

Savunma: Muhannad Eş-Şankiti - Danilo Pereira - Saad El-Musa - Faris Abedi

Orta saha: Muhtar Ali - Richard Rios - Georginio Wijnaldum

Hücum: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed El-Ghamdi