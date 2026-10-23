24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Çeviri:

Rağmına İttifak'ın iki golüne, Vissing En-Nesiri'yi İttihad-Dir'iyye maçında şoke etti

Y. En-Nesyri
Al Ittihad - Al Diriyah
Al Ittihad
Al Diriyah
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan

"Kaplanlar" kazanacak mı?

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki Diriyah karşılaşmasında Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi şoke etti.

İttihad, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında rakibi Diriyah'ı Cidde'deki Inma Stadı'nda ağırlıyor.

İlk on bir kadrosunda, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki Ettifaq'a karşı geçen maçta sonradan oyuna girip kaydettiği ikili golüne rağmen yedek kulübesinde yer aldığı görüldü.

Wissing, ileri uçta Nijeryalı forvet George Ilenikhena'ya güvenmeye devam etti; ona Ahmed El-Ghamdi, Cezayirli Houssem Aouar ve vatandaşı Steven Bergwijn'in yokluğunda Hollandalı Georginio Wijnaldum eşlik edecek.

Buna karşılık Alman teknik direktör, orta sahada Kolombiyalı Richard Rios'un yanına Muhtar Ali'yi sürmeye karar verirken, Senegalli Dion Lopy'yi yedek kulübesinde bıraktı.

İttihad maça, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 20 puanla dördüncü sırada yer alarak çıkıyor; liderliği elinde bulunduran ve bir maç fazla oynamış olan Kadisiye'nin 5 puan gerisinde.

Buna karşılık Diriyah, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetten topladığı 15 puanla puan tablosunda yedinci sırada bulunuyor.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oldu:

Kaleci: Predrag Rajković

Savunma: Muhannad Eş-Şankiti - Danilo Pereira - Saad El-Musa - Faris Abedi

Orta saha: Muhtar Ali - Richard Rios - Georginio Wijnaldum

Hücum: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed El-Ghamdi

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin