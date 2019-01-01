Rafinha: Umarım Neymar geri döner

Brezilyalı futbolcu Rafinha, PSG'nin yıldızı Neymar'ı tekrar Camp Nou'da görmek istiyor.

'nın orta saha oyuncusu Rafinha, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın yeniden takım arkadaşı olmasından yana.

'de mutsuz olduğu bilinen Neymar'ın adı sık sık Barcelona ile anılıyor.

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Rafinha, perşembe günü İspanyol basını aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Umarım Neymar geri döner. O harika bir oyuncu ve Barcelona'ya da iyi gelecek. Messi-Neymar-Suarez üçlemesi gibi bir şey görmedim, onlar sihir gibi. Ve umarım Antoine Griezmann da gelir." ifadelerini kullandı.

'nın ilgisi olduğu bilinen Rafinha'nın, Barcelona ile sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor ve oyuncu önümüzdeki sezon kendisini yine Barcelona'da göreceğini düşünüyor.