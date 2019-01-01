Rafinha, Flamengo'da

Uzun süredir Bayern Munich forması giyen tecrübeli sağ bek Rafinha, ülkesi Brezilya'nın Flamengo kulübüyle anlaşmaya vardı.

2011 yılından bu yana Bayern Munich forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafinha, ekiplerinden Flamengo ile anlaştı.

Flamengo'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 33 yaşındaki sağ bek ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Duyuruda tecrübeli oyuncunun 24 Haziran'da basına tanıtılacağı da belirtildi.

Brezilya'nın Coritiba takımında ismini duyuran Rafinha, ve maceralarının ardından transfer olduğu Bayern Munich ile 8 sezonda 7 şampiyonluğu yaşadı.