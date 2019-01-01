Rafinha, Flamengo'da
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2011 yılından bu yana Bayern Munich forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafinha, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaştı.
Flamengo'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 33 yaşındaki sağ bek ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Duyuruda tecrübeli oyuncunun 24 Haziran'da basına tanıtılacağı da belirtildi.
Brezilya'nın Coritiba takımında ismini duyuran Rafinha, Schalke ve Genoa maceralarının ardından transfer olduğu Bayern Munich ile 8 sezonda 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.