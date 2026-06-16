Rafidain Aslanları, güçlü hücum gücüyle… ve Haaland ile Odegaard’ın liderliğindeki Norveç Takımı

Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, “Rafidain Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan Norveç Milli Takımı karşılaşmasında sahaya çıkacak ilk on birini belirledi.

İki takım, Çarşamba günü saat 01.00'de (Mekke saatiyle) Fransa ve Senegali de içeren 9. Grup'taki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.

Irak'ın kadrosu, Arnold'un İspanya karşısında sahaya sürdüğü ve 1-1 berabere kaldıkları sondan bir önceki hazırlık maçına göre pek değişmedi.

Irak’ın Norveç maçı kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Celal Hasan.

Defans: Akam Haşim, Zeyd Tahsin, Mirhas Doski.

Orta saha: Hüseyin Ali, Zeyd İsmail, Emir El-Amari, İbrahim Bayş.

Forvet: Ali Jasim, Ayman Hüseyin, Ali El-Hammadi.

Karşı tarafta ise Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Arsenal ve Atlético Madrid'in yıldızları Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth ile birlikte Irak maçında Norveç'in hücumunu yönetecek.

Teknik direktör Ståle Solbakken'in belirlediği Norveç kadrosu, turnuva başlamadan önce Fas ile oynanan hazırlık maçındaki kadroyla tamamen aynı oldu ve şu şekilde:

Kaleci: Orian Niland.

Defans: Christopher Ayr, Müller-Wolf, Julian Ryersson, Torbjørn Hegim.

Orta saha: Sander Bjerg, Martin Ødegaard, Fredrik Orsens.

Forvet: Antonio Nosa, Alexander Sorloth, Erling Haaland.

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