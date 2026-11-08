Rafael van der Vaart, pazar öğleden sonra sc Heerenveen ile Feyenoord arasındaki heyecan dolu maçtan (5-3) büyük keyif aldı. Ancak eski millî futbolcu, NOS Studio Sport'ta Heerenveen Teknik Direktörü Robin Veldman'ın eleştiriyi hak eden bir hata yaptığını söyledi.

Heerenveen, Anis Hadj Moussa ve Nacho Ferri'nin golleriyle 2-0 öne geçen Feyenoord karşısında başlangıçta yenilgiye gidiyor gibiydi. Maas Willemsen devre arasından hemen önce farkı bire indirdi. Ardından Veldman, Ringo Meerveld'i oyuna almaya karar verdi. Bu değişiklik, sonunda Heerenveen için belirleyici oldu.

İkinci yarının başlarında Levi Smans skoru eşitledi, ardından Meerveld takımını maçta ilk kez öne geçirdi. Sem Steijn, Feyenoord adına skoru 3-3'e getirse de Meerveld son bölümde yeniden sahneye çıkarak attığı iki golle hat-trick yaptı. Böylece orta saha oyuncusu, Abe Lenstra Stadı'ndaki unutulmaz günün başrol oyuncusu oldu.

Ron Jans, NOS Studio Sport'ta Meerveld'in performansından çok etkilendiğini söyledi. "Ringo Meerveld devre arasında oyuna girdi ve ikinci yarıda maçı tamamen çevirdiler. Feyenoord'un adeta celladı oldu."

"Biraz da şanssızlar çünkü Levi Smans ve Ringo Meerveld ile aslında aynı mevkide oynayan iki oyuncuları var" diye devam eden Jans, Meerveld'in Feyenoord karşısındaki performansının yıllarca hatırlanacağını da düşünüyor. "Sanırım 50 yıl sonra bile bu maç ona hatırlatılacak. Ringo buna hazırlansın."

Van der Vaart da Friesland'daki karşılaşmadan keyif aldı ancak Veldman'ın Meerveld'i yedek başlatma kararını ciddi biçimde sorguladı. Eski millî futbolcu, "Elbette harika bir maçtı. Böyle bir pazar gününü kolay kolay bir daha yaşamayız" dedikten sonra eleştirilerini Heerenveen Teknik Direktörü Robin Veldman'a yöneltti.

Van der Vaart, "Bunların hepsi güzel ama onu ilk 11'e koymuyorsan teknik direktör olarak işini iyi yapmamışsın demektir" diye konuştu. Yorumcuya göre Meerveld'in kalitesi konusunda hiçbir şüphe yok. "O, takımın en iyi oyuncusu. Elbette kötü bir dönem geçirebilir; o zaman onu motive etmen gerekir. Ama takımın en iyi oyuncusu o."