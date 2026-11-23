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Rafael van der Vaart, Ajax'tan hayal kırıklığına uğradı. Rondo programında görev yapan Ziggo Sport yorumcusuna göre Amsterdam ekibi, pazar günü ADO Den Haag karşısında bir futbol şöleni sunabilirdi.

“On kişilik rakibe karşı 3-0 öndeysen skoru yediye ya da sekize çıkarırsın, değil mi?” diyen Van der Vaart, Ajax'ın alt sıralardaki rakibi karşısında farkı daha da açamamasını garipsiyor.

Sunucu Wytse van der Goot, Ajax'ın kendisini rahatsız edip etmediğini soruyor. Eski Ajaxlı, “Biraz, evet. Çünkü futbolun keyif demek olduğunu düşünüyorum. Stat dolu, insanları eğlendirmeye çalışırsın” diye karşılık veriyor.

Van der Vaart, “ADO Den Haag'a karşı oynuyorsun. O zaman iyi başlamalısın. İki dakika sonra bir gol. Skor 2-0 oluyor ve kırmızı kart çıkıyor. Ardından skor 3-0'a geliyor, sonra da aslında daha fazlası için çabalamayı bırakıyorsun. Bunu üzücü buluyorum” diyor.

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Yorumcuya göre oyuncular, taraftarları çok daha fazla eğlendirmeliydi. Ajax'ı eleştiren Van der Vaart, “Şimdi yine biraz bok gibi hissediyorsun” ifadelerini kullanıyor.

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Gelecek maçlar AJX Konferans Ligi 12:45 THU

Ajax, pazar günü ADO Den Haag'ı Davy Klaassen'in iki ve Jorthy Mokio'nun bir golüyle yendi. Den Haag'dan gelen konuk ekip, Matteo Waem'in 37. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından karşılaşmayı on kişi sürdürmek zorunda kaldı.

Amsterdam ekibi şu anda Vriendenloterij Eredivisie'de lider PSV'nin yalnızca bir puan gerisinde ikinci sırada. Pazar günü Feyenoord'la her zaman büyük çekişmeye sahne olan derbi oynanacak.

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Ajax'ın şimdilik odağında ise Konferans Ligi var. İsviçre ekibi FC Thun, perşembe günü Johan Cruijff ArenA'ya konuk olacak. Ajax, altı puanla 11. sırada.