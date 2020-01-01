İstanbul Başakşehir

Rafael resmen Başakşehir'de

Goal Türkiye
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Rafael Da Silva Basaksehir
ibfk.org
Süper Lig'in son şampiyonu, Olympique Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Başakşehir, dikkat çeken bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Olympique Lyon'dan Rafael ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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    Lyon'dan önce uzun yıllar Manchester United forması da giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 20 maçta görev aldı.

     

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