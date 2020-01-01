Rafael resmen Başakşehir'de

Süper Lig'in son şampiyonu, Olympique Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan , dikkat çeken bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Olympique 'dan Rafael ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyeri boyunca ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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Lyon'dan önce uzun yıllar Manchester United forması da giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 20 maçta görev aldı.