Rafael Leão, yedi yılın ardından AC Milan'dan ayrılacak. Başta Matteo Moretto ve Fabrizio Romano olmak üzere birçok kaynak, oyuncunun Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını ve yıllık net 12 milyon euro kazanacağını bildirdi.

Cuma günü Galatasaray'ın, Milan ile 40 ila 45 milyon euro arasında bir bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı zaten ortaya çıkmıştı. Ancak The Athletic'e göre Leão'nun tercihi, kendisiyle ilgilenen bir diğer kulüp olan Aston Villa'dan yanaydı.

Buna rağmen Galatasaray, Leão'yu ikna etmek için her şeyi yaptı ve maaş teklifini yükseltti. Oyuncunun sezon başına net 10 ila 12 milyon euro kazanabileceği biliniyordu ve Moretto'ya göre bu rakam, olası bonuslar hariç, 12 milyon euro oldu.

Leão, 2019 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan ekibi, o dönemde oyuncuyu Lille OSC'den 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

O tarihten bu yana Portekizli yıldız, Milan adına tam 291 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 80 gol ve 65 asist üretti. San Siro'daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyordu.

Leão, Galatasaray'da şu anda Rams Park'ta sol kanadın değişmez ismi olan Baris Alper Yilmaz ile forma rekabetine girecek. Leão, Aleksey Batrakov'un ardından Galatasaray'ın bu yazki ikinci büyük transferi olacak.

21 yaşındaki Rus ofansif orta saha, Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Galatasaray, Süper Lig sezonuna iki maçta topladığı dört puanla biraz hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.