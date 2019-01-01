Rafael Benitez, Newcastle United'dan ayrıldı
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Jordan Mansfield
Son dönemlerde adı Çin kulüpleriyle anılan Rafael Benitez, Newcastle United'daki görevinden ayrıldı.
İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.
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Açıklamada Rafael Benitez'in teknik ekibiyle de yolların ayrıldığı belirtilirken, deneyimli teknik adam çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.
2015-16 sezonunun son haftalarında göreve getirilen Benitez, Newcastle United'ı ligde tutmayı başaramasa da bir sonraki sezon takımı yeniden Premier Lig'e taşımayı başarmıştı.