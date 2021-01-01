Rafael Benitez'den Dalian Pro'ya veda

İspanyol teknik adam Rafael Benitez, Dalian Pro'daki görevinden ayrıldı.

Bir dönem forması da giyen Jailson'un da formasını giydiği Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Pro'yu çalıştıran İspanyol teknik adam Rafael Benitez, takımdan ayrıldı.

2019 yılından bu yana çalıştığı takımdan ayrılmasının ardından kulüp personeline teşekkür eden Benitez, geride bıraktığımız sezonda takımıyla çıktığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.

ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki teknik adam daha önce , , , ve gibi kulüplerde görev yapmıştı.