Tenis efsanesi Rafael Nadal, kulübün Olağanüstü Genel Kurulu'nda oyların %99,5'ini alarak Real Madrid yönetim kuruluna seçildi. Başkan Florentino Perez'in de katıldığı genel kurulda 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, Real Madrid'in dünya sporunun zirvesindeki yerini korumasına yardımcı olma sözü verdi.

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Nadal, ezici oy çoğunluğuyla Real Madrid yönetim kuruluna seçildi

Tenis efsanesi Rafael Nadal, kulübün Olağanüstü Genel Kurulu'nda oyların %99,5'ini alarak resmen Real Madrid yönetim kuruluna katıldı. Ciudad Real Madrid'in basketbol salonunda yüz yüze ve çevrim içi yapılan oylamada 1.713 temsilci üyenin 1.704'ü atamayı destekledi. Dört üye karşı oy kullanırken beş üye çekimser kaldı.

Yeni görevi kulüp tüzüğünün 46. maddesi uyarınca onaylanan Nadal, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. 2011'den bu yana kulübün onursal üyesi olan İspanyol sporcu, hayatı boyunca desteklediği kulübün yönetiminde artık doğrudan görev alacak.

Nadal'dan öğrenme ve küresel markaya katkıda bulunma sözü

Genel kurulda konuşan Nadal, atamayı Real Madrid'le ömür boyu süren bağını güçlendiren, kendisi için gurur verici bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Kulübe alçakgönüllülükle hizmet ederken dünya sporunun zirvesindeki konumunu korumasına yardımcı olmakta kararlı olduğunu vurguladı.

"Real Madrid yönetim kurulunun bir parçası olmak büyük bir sorumluluk" diyen Nadal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kulüp ebeveynlerden çocuklara aktarılıyor ve insanları bir araya getiriyor. Benim için ailem ve arkadaşlarımla birlikte maç izlememi sağlayan bir bağ. Bu, muazzam bir sevinç ve büyük bir mutluluk. Real Madrid küresel bir marka olduğu için sorumluluğun çok farkındayım. Bu sonsuz bir sorumluluk ve kulübün dünyanın en iyisi olmaya devam etmesi için öğrenme ve katkıda bulunma umuduyla bu görevi üstleniyorum."

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Perez, spor dünyasının simgesi Nadal için 'Bizden biri' dedi

Tek gündem maddeli genel kurulda Nadal'ı öven Real Madrid başkanı Florentino Perez, eski dünya bir numarasının kort içindeki ve dışındaki karakterine dikkat çekti. Perez, Nadal'ın kariyerindeki 92 şampiyonluk, 22 Grand Slam şampiyonluğu, iki Olimpiyat altın madalyası ve beş Davis Kupası'nın yanı sıra kulübün temel değerlerini de temsil ettiğini vurguladı.

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Perez, "Bugün kulübümüz için çok özel bir gün ve kişisel olarak benim için de Real Madrid başkanı sıfatıyla çok özel" dedi. "Bizim için özellikle özel olan bir şey var: Rafa bizden biri. Kendisi Real Madrid'in onursal üyesi, bu renklere gönülden bağlı ve Real Madrid'e bağlılığını her zaman gururla dile getirdi."

Real Madrid'in geleceğine uzun vadeli bağlılık

Perez, Nadal'ın yönetim kurulundaki varlığının kulübün kimliğini ve hedeflerini korurken gelecek nesiller için şekillenmesine yardımcı olacağına inandığını belirtti. Nadal da konuşmasını üyelerin alkışları eşliğinde tamamlarken bu uzun vadeli vizyonu yineledi.

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Nadal, "Her şeyin olduğu gibi devam etmesi için çalışacağım: Yıllar boyunca başarısını sürdüren bir kulüp" dedi ve sözlerini "Hala Madrid!" diyerek bitirdi.