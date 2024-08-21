Rafa Benitez'in sözleri, Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak: En iyisi Ronaldo değil!

Real Madrid ve Liverpool'un eski teknik direktörü Rafael Benitez birlikte çalıştığı en iyi oyuncuyu seçerken Ronaldo'yu es geçti.

Benitez birlite çalıştığı en iyi oyuncuyu açıkladı

Ronaldo yerine başkasını seçti

Benitez ile Ronaldo, Real Madrid'de birlikte çalıştı

NE OLDU? Chelsea, Liverpool ve Real Madrid gibi kulüpleri çalıştıran Rafa Benitez bu süreçte Frank Lampard, Cristiano Ronaldo ve Steven Gerrard gibi dünyaca ünlü futbolcuları yönetti. Birlikte çalıştığı en iyi futbolcuyu ise sürpriz bir isim olarak belirledi.

NE SÖYLENDİ? The Overlap Podcast'ine konuk olan Benitez, Gary Neville'in sorularını yanıtladı. Neville'in sorularından biri de, "Çalıştığın en iyi futbolcu kim?" sorusuydu. Herkes Benitez'in "Cristiano Ronaldo" demesini beklerken sürpriz bir yanıt verdi: "Birlikte çalıştığım en iyi oyuncu Steven Gerrard'dı. Madrid'deyken bunu söyleyemezdim ancak şimdi söyleyebilirim. Açıkça her şeye sahip bir oyuncuydu."

"O kadar iyiydi ki onu ceza sahası içinde görebilir, bek olarak oynatabilir, ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirdiniz. O kadar çok enerjisi vardı."

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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeni sezon için hazırlanırken Perşembe günü Al Nassr ile birlikte Al-Raed'e karşı maça çıkacak.