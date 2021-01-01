Radamel Falcao'ya Millonarios talip oldu

Kolombiya kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu memleketine getirmek istiyor.

'nın köklü kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu takımda görmek istediklerini söyledi.



Falcao transferinin Kolombiyalı yıldızın isteğine kaldığını belirten Serpa, "Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme olasılığını hayal ediyorum. Onunla bir kez konuştum ve transfer sadece onun isteğine bağlı." ifadelerini kullandı.



Gustavo Serpa, "Millonarios gibi büyük kulüpler taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek ister. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." dedi.

Öte yandan Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde, "Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Araplardan teklifler gelse de kabul etmiyor. Ancak kendisinin ve Galatasaray'ın yararına bir durum olur da gitmek isterse konuşuruz." şeklinde konuşmuştu.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon ligde sadece 8 maçta görev yapan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol kaydetti.