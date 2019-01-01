Radamel Falcao'nun sakatlığında son durum ne?

Sakatlığı nedeniyle takımının son iki maçında sahada yer alamayan Kolombiyalı yıldız, Real Madrid'e karşı sahada yer alabilecek mi?

'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao iyileşiyor ama maçında riske edilmeyebilir.

Sezon başında 'dan transfer edilen Kolombiyalı forvet oyuncusu ve maçlarında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

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Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, takımın son antrenmanında fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Falcao'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında ilk 11'de olması zor görünüyor. 33 yaşındaki futbolcu kendisini iyi hissetmesi halinde maç kadrosuna dahil edilecek.

Falcao'nun yokluğunda forvet pozisyonunda Sivas karşısında iyi bir performansa imza atan Florin Andone yer alacak.

Galatasaray ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesi 22 Ekim Salı akşamı Türk Telekom Stadı'nda 22:00'de başlayacak.