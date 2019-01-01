Radamel Falcao transferinde Mbaye Diagne engeli

Galatasaray, Diagne'yi satıp ondan gelecek para ile Falcao transferini karşılamayı planlarken Senegalli futbolcudan gelen istek yönetimi şaşırttı.

Sarı kırmızılılar Radamel Falcao transferinin bitirme noktasına gelirken Mbaye Diagne'den sürpriz bir istek geldi.

Falcao transferinin yüzde 100 değil de yüzde 70 olmasının nedeni, yani yüzde 30’luk sorunun Mbaye Diagne’den kaynaklandığı öğrenildi.

Hürriyet 'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Diagne’nin talip kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret talep etmesi ve sarı kırmızılılardan da, kendi satışından gelecek bonservis bedelinin bir kısmını istemesi kulüpte büyük şaşkınlık yarattı.

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Senegalli golcünün transferinin aynı Falcao gibi önümüzdeki hafta netleşip artık somut olayların gelişmesi bekleniyor.

Öte yandan Falcao dün ’nun ’deki sezon başı kampına katıldı.