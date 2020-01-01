Radamel Falcao: Şimdilik Galatasaray'da kalıyorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, hakkında merak edilenleri yanıtladı ve sözleşmesinin durumu hakkında konuştu.

'ın 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, takımdaki geleceği, 'de pandemi süreci ve futboldan sonraki kariyerinin yanı sıra birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Daniel Habif'in YouTube kanalına konuk olan Falcao, pandemi sürecinin çok zor geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Pandemi çok zordu ama Tanrı'ya şükür ki çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği bahçeli bir evimiz vardı. Aile olarak birbirimizle daha fazla zaman geçirdik. Tanrı bize birbirimizi daha iyi tanımayı öğretti. Daha iyi bir eş olmaya başladım."

Daha fazla takım

Babasının vefatının ardından hissettiklerine değinen tecrübeli yıldız, "Bazen bilinçsizce onun numarasını arardık Ayrılığını kabullenmek hiç kolay olmadı, ölümünün üzerinden çok da vakit geçmedi zaten... Tenis oynarken kalp krizi geçirdi. O her zaman benim yüreğimde olacak" dedi.

"Şimdilik burada kalıyorum"

Galatasaray'da sözleşme yenileyip yenilemeyeceği sorulduğunda Falcao, "Neler olacağını henüz bilmiyorum. Daha 2 yıllık sözleşmem var. Şimdilik burada kalıyorum" cevabını verdi.

2014-15 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen Falcao, orada teknik direktör Louis van Gaal ile arasında yaşananlar hakkında şöyle konuştu:

"Milli takıma gitmeden önce 'ı benim attığım golle yenmiştik. Geri döndüğümde başka bir forveti ilk 11'e alacağını, o oyuncunun benden daha iyi olduğunu ve takım sistemini değiştireceğini belirtti. Kazanan bir takımın sistemini neden değiştirmek istediğini merak etmiştim. Ona karşı kin beslemiyorum."

Futbolu bıraktıktan sonraki planları sorulduğunda deneyimli isim, "Şimdilik bir şey planlamadım. Futboldan sonra ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Belki futbolla ilgili farklı bir işe girerim. Teknik direktörlük ya da antrenörlük kısmında yer almayı düşünmüyorum. Futbolun liderlik ya da oyuncu yönetimi kısmında yer almak isterim" dedi.

Röportajın sonunda hızla cevaplayabileceği birkaç soru sorulduğunda Falcao şu yanıtları verdi:

Tarihteki en iyi futbolcu: Bence Maradona şahaneydi. Ondan sonra da ve gibi canavarlar geldi.

Tarihteki en iyi takım: Guardiola'nın 'sı.

Birlikte oynadığın en iyi futbolcu: James Rodriguez. Çok iyi bir bağımız vardı.

Karşılaştığı en iyi futbolcu: Messi ve Ronaldo. Biri en iyi olarak doğdu, diğeri kendini en iyi futbolcu haline getirdi.

En iyi taraftarlar: River Plate.

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Futbol kariyerinde eksikliğini hissettiği şey: Milli Takımı ile bir kupa kazanmak.