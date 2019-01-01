Galatasaray

Radamel Falcao, Mert Çetin'i takibe aldı

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Galatasaray’ın transferi için gün saydığı Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’i takibe aldı.

Galatasaray ile anlaşmaya varan ancak Monaco’nun diretmesi nedeniyle bir türlü Sarı Kırmızılılar’a imzayı atamayan Radamel Falcao, Instagram hesabından yaptığı hareketle taraftarları heyecanlandırdı. 

Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’i Instagram’dan takibe aldı. Galatasaray’ın yabancı futbolcularının Türkiye’deki tüm işleriyle Mert Çetin ilgileniyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giderek futbolcu ve kulübü ile görüşmeler yapmıştı. 

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Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. 

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Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi maça çıkan Falcao 16 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Galatasaray'ın Monaco'yu ikna etmesinin ardından Falcao'nun Cimbom'a üç yıllık imza atması bekleniyor.

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