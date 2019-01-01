Radamel Falcao, Mert Çetin'i takibe aldı

Galatasaray’ın transferi için gün saydığı Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’i takibe aldı.

ile anlaşmaya varan ancak ’nun diretmesi nedeniyle bir türlü Sarı Kırmızılılar’a imzayı atamayan Radamel Falcao, Instagram hesabından yaptığı hareketle taraftarları heyecanlandırdı.

Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’i Instagram’dan takibe aldı. Galatasaray’ın yabancı futbolcularının ’deki tüm işleriyle Mert Çetin ilgileniyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte 'ya giderek futbolcu ve kulübü ile görüşmeler yapmıştı.

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı.

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Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi maça çıkan Falcao 16 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Galatasaray'ın Monaco'yu ikna etmesinin ardından Falcao'nun Cimbom'a üç yıllık imza atması bekleniyor.